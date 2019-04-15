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Супрун встретилась с главой Минздрава США: Планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Супрун встретилась с главой Минздрава США: Планируют заключить меморандум о сотрудничестве
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УНИАН

Новости Украины: Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве.

Министерство здравоохранения Украины и Министерство здравоохранения и социальных служб США планируют заключить меморандум о сотрудничестве в сферах лечения и предотвращения онкологических заболеваний, клинических и научных исследований в области онкологии, общей вакцинации и вакцинации для профилактики папилломавируса.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, соответствующие вопросы и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун обсудила на встрече с министром здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром.

По словам У.Супрун, международные партнеры отмечают позитивные результаты реформы системы здравоохранения в Украине.

"Международные партнеры пристально следят за трансформацией системы здравоохранения в Украине и приятно удивлены результатами. Есть серьезный запрос на наш опыт внедрения изменений и просьбы поделиться инструкциями. Мы строим современную систему здравоохранения с нуля, поэтому можем учиться на ошибках других. Впрочем, есть серьезные вызовы - изменения приходится делать на фоне войны, политической нестабильности и забюрократизированности страны", - процитировала пресс-служба и.о. министра.

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США, Минздрав, Ульяна Супрун, Алекс Азар.
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