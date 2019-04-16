Скачать
Вторник, 16.04.2019
Собор Парижской Богоматери удалось спасти (Фото)
Собор Парижской Богоматери удалось спасти (Фото)
Суд освободил Савченко и Рубана
Суд освободил Савченко и Рубана
Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue

Бабченко получил перманентный бан в Facebook

Бабченко получил перманентный бан в Facebook
03:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Журналист Бабченко заявляет, что Facebook забанил его навсегда.

Социальная сеть Facebook навсегда запретила журналисту, ведущему на телеканале ATR Аркадию Бабченко писать посты в соцсети.

Об этом журналист рассказал в программе "PRIME: Бабченко" на телеканале ATR.

"Меня в очередной раз забанили в Facebook. На основном аккаунте я в бане сижу уже месяц. Потом меня банили за пост про Юлию Тимошенко на моей запасной странице, потом меня банили за пост про Владимира Зеленского, потом мне еще сносили аккаунты. И вот, несколько дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страницу теперь уже пожизненно", - сказал Аркадий Бабченко.

Телеканал напоминает, что ранее сайт ATR.ua опубликовал статьи Бабченко о Юлии Тимошенко и Владимире Зеленском, которые удалил Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Соцсеть, Аркадий Бабченко, Бан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Соборе Парижской Богоматери сильный пожар (Фото, Видео)
02 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
03 Бекешкина: Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову
04 Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
05 Леганес вернет болельщикам деньги, если победит Реал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Воспитываем детей с Еленой Кравец: советы от актрисы студии &quot;Квартал 95&quot;
Воспитываем детей с Еленой Кравец: советы от актрисы студии "Квартал 95"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь