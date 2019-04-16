Бабченко получил перманентный бан в Facebook

Новости Украины: Журналист Бабченко заявляет, что Facebook забанил его навсегда.

Социальная сеть Facebook навсегда запретила журналисту, ведущему на телеканале ATR Аркадию Бабченко писать посты в соцсети.

Об этом журналист рассказал в программе "PRIME: Бабченко" на телеканале ATR.

"Меня в очередной раз забанили в Facebook. На основном аккаунте я в бане сижу уже месяц. Потом меня банили за пост про Юлию Тимошенко на моей запасной странице, потом меня банили за пост про Владимира Зеленского, потом мне еще сносили аккаунты. И вот, несколько дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страницу теперь уже пожизненно", - сказал Аркадий Бабченко.

Телеканал напоминает, что ранее сайт ATR.ua опубликовал статьи Бабченко о Юлии Тимошенко и Владимире Зеленском, которые удалил Facebook.