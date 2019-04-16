Именины (День Ангела) Никиты: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Никита произошло от древнегреческого имени Никетас, которое образовалось от слова "никетес".

Имя Никита в переводе с греческого языка означает "победитель". В Западной Европе можно услышать и женский вариант этого имени, он идентичен мужскому звучанию – Никита. Женское имя Никита (с ударением на последний слог) появилось после известного фильма Люка Бессона "Никита" ("Nikita", "La Femme Nikita"), где главная героиня взяла себе этот псевдоним.

Уменьшительно-ласкательное обращение Ника также является обращением к другим именам (Николай, Вероника, Моника, Никодим, Шушаника, Германик, Нина и другим) и самостоятельным именем.

Никита жизнерадостный и упорный мальчик. Благодаря его фантазиям у него развиваются творческие способности. С возрастом Никита находит себе профессию, связанную с творчеством или искусством. Возможно, он сможет воплотить себя в таких профессиях, где нужен нестандартный подход к видению проблемы или к новым решениям. Но Никите не будет даваться все легко и просто. Больших успехов он сможет достичь только упорным трудом.

Его любознательность и обаяние привлекают к нему людей. Никита без труда находит общий язык с другими людьми и даже может найти почитателей, так как умеет красиво и грамотно выражать свои мысли. Стать вроде кумира для тех, кто не уверен в своих собственных силах. Никите стоит быть осторожней в выборе друзей, потому что, привыкнув к такому вниманию, ему будет уже сложнее отличить истинную похвалу от лести.

В семейной жизни Никита не будет обычен. Ему нравится изменять свою жизнь под свои фантазии. Это может выразиться или в частых переездах, или в перемене обстановки в доме, или же в смене имиджа. Его жене нужно будет успевать замечать и вновь настраиваться на волну мужа. Если Никита встретит сопротивление со стороны любимой, то вначале он постарается договориться, но если это будет не возможно, то может просто сменить музу. Он не ветреный мужчина, но мужчина, не желающий расставаться со своими желаниями.

Никита – недлинное имя, состоящее из трёх слогов. Большинство людей обращает внимание на его красоту. Кроме того, часто отмечают мужественность (79%), нежность (76%) и легкость (75%) звучания имени. Похожие по фоносемантическому профилю имена – Василий, Томас и Степан.

Поздравления

Поздравляю, Никитос!

Никогда не вешай нос.

Не грусти, не унывай,

Лишь о лучшем вспоминай.

Будь всегда красив, силен,

Смел, здоров, хитер, умен.

Пусть исполняться мечты,

Пускай счастлив будешь ты!

От всей души тебе, Никита,

Всех благ хочу я пожелать!

К тебе удача, как магнитом,

Всегда пусть будет прилипать!

Желаю чаще улыбаться,

На позитиве жить всегда!

Желаю целей добиваться

Легко, без всякого труда!

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Всегда были по плечу.

Пусть все сбудется, свершится,

Никогда не унывай.

И успех пусть повторится,

И в душе наступит май.

Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

Ты, Никита, хоть куда!

Ты — красавец! Да-да-да!

Ты — силён, умён, послушен,

К "слабым", ты не равнодушен!

Ты проворен и удал,

Джентльменом в жизни стал,

Добрым, храбрым, идеальным,

Позитивным, пунктуальным.

Будь таким всю жизнь свою,

И живи, ты, как в раю...

Будь здоровым, ты всегда,

А сварливым — никогда!

Никита — это "победитель".

Чего здесь можно пожелать?

Препятствий много и открытий,

Легко всё преодолевать.

А также счастья и здоровья,

Успехов много и любви.

Чтобы и в жизни нашей сложной

Всё было так, как хочешь ты.

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой тони в везеньи!

И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

И за каждой ждет удача!

Тебе шлю, Никита,

Свои поздравления,

Море улыбок,

Смеха, веселья.

Чтобы побед

Ты всегда добивался,

С бедами в жизни,

Чтоб не встречался.

Рядом всегда

Друзья, чтобы были,

Красивые женщины,

Нежно любили.

Чтоб были тебе

Все дороги открыты,

Счастливым по жизни

Чтоб шел ты, Никита.