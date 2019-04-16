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Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо

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Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Во вторник, 16 апреля, на большей территории Украины пройдут дожди, в западных регионах - местами со снегом.

Во вторник, 16 апреля, прохладную, пасмурную и дождливую погоду в большинстве областей Украины будут определять атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях во вторник ночью без существенных осадков, сильные заморозки 0-5°. Днем дождь, местами с мокрым снегом, температура 4-9° тепла. На остальной территории дожди; температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в восточной части до 15. Ветер преимущественно северо-восточный (на востоке и юго-востоке страны – юго-восточный), 5-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с. В Киеве - временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Прогноз погоды на вторник, 16 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +13...+15
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +6...+8
  • Луцк – +6...+8
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +8...+10
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +10...+12
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы – + 10... + 12
  • Полтава – +11...+13
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +11...+13
  • Донецк – +13...+15
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +13...+15
  • Киев – +9...+11

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 26,8 градусов тепла в 1972 году, самая низкая ночью – на отметке 3,9 градусов мороза в 1898 году.

В среду, 17 апреля, по всей Украине временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части - без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°. В Киеве - временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Дождь, Прогноз погоды в Украине, Прохладная погода, Пасмурно, Погода в городах Украины, Погода в Украине 16 апреля.
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