Компенсаций за выплату зарплаты призывникам не будет

Новости Украины: Правительство на официальном уровне отменило действие порядка выплат компенсаций предприятиям в размере среднего заработка работникам, призванных к военслужбе.

Соответствующее постановление Кабинета министров уже вступило в силу. Согласно документу, ряд организаций не смогут получить компенсацию по выплатам средней заработная платы своим работникам, которых призвали к срочной военной службе.

До этого работодателям возвращали деньги, потраченные на этот пункт выплат, из государственного бюджета за 2017 год. Для этого было выделено более 230 миллионов гривен. Выплата материальных средств осуществлялась только на ту категорию работников, которых призвали в армию в период с 2014 по 2015 год.

Постановление о компенсации было принято 4 марта 2015 года. Решение позволяло получить возврат материальных средств работодателями в случае, если их сотрудники были демобилизированы, но решили продолжить службу, или перешедшие на контрактную службу.