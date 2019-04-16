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Киев занял 34 место в рейтинге стартап-городов

Киев занял 34 место в рейтинге стартап-городов
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Столица Украина оказалась на 34 позиции среди более 1000 городов мира, как один из самых больших стартап-городов.

Киев занял 34-е место в рейтинге сервиса StartupBlink, составленном более чем из 1 тыс. стартап-городов мира, за два года поднявшись с 63-го места, сообщил инновационный парка UNIT.City, выступивший партнером StartupBlink в Украине.

StartupBlink обновил интерактивную мировую стартап-карту: по данным сервиса, Киев занял 34-еместо из 1000+ городов, а Украина – 31-е место более чем среди сотни стран.

Далее среди украинских городов следуют Одесса (235-е место), Львов (299-е место), Харьков (435-е место) и Днепр (561-е место).

"В столице насчитали 321 стартап. В предыдущем рейтинге Киев занимал 63-е место и поднялся сразу на 29 позиций. Киев опередил такие крупные экосистемы, как Хельсинки, Мюнхен, Шэньчжэнь и Дублин", - отмечают в UNIT.City.

В глобальном рейтинге стартап-экосистем от StartupBlink Украина поднялась на четыре позиции и заняла 31 место.

Согласно рейтингу StartupBlink, среди городов первые три места по-прежнему удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Среди стран - США, Великобритания и Канада.

Это первое крупное обновление карты с 2017 года.

Согласно StartupBlink, позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы. Позиция города - от того, насколько сильна экосистема и основана на собственном алгоритме авторов отчета. Добавлять стартапы и организации можно самостоятельно и бесплатно, но все проходят обязательную верификацию.

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"Два года назад мы поставили перед собой цель: помочь Киеву попасть в топ-20 стартап-городов мира. Идея казалась столь же утопичной, как Украине попасть в G20… В январе мы представили гайд по украинской tech-экосистеме. И эта работа помогла нам хорошо представить Украину и продвинуть Киев в 35 топовых экосистем мира (из 1000)", - отмечает CEO и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер.

StartupBlink - это глобальная карта экосистем стартапов, которая показывает состояние стартапов по всему миру. В основе StartupBlink находится постоянно обновляемый глобальный каталог стартапов, коворкинг-площадок, инвесторов, технических репортеров и крупнейших стартап-организаций в мире.

Карта StartupBlink создана на основе Google Maps. Всего на ней отмечено более 62 тыс. стартапов. В базе собраны данные по AngelList, Swissstartups.org, Elance.com и других платформ. Карта позволяет фильтровать стартапы по отраслям и месту расположения, а акселераторы - по количеству денег, которые предлагаются стартапам, и по регионам.

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Киев, StartupBlink, Стартап-город.
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