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Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней

Украинцы рассказали, чего ожидают от нового президента в первые 100 дней
15:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинцы хотят от нового президента снижения тарифов на комуслуги и подачи в Раду законопроектов о снятии неприкосновенности.

Украинцы ожидают от нового президента в первые 100 дней его деятельности снижения тарифов на коммунальные услуги, подачи в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с нардепов, судей и главы государства, а также начала или ускорения расследования самых резонансных коррупционных преступлений.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 9-14 апреля, на вопрос "Что из перечисленного в карточке Вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней? Выберите не более 3-х ответов", ответы респондентов распределились следующим образом (в целом по Украине): снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%; подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента – 35,5%; начать либо ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%.

Ожидают от нового главы Украинского государства начала переговоров с Россией 23,3% респондентов, снижения зарплаты топ-чиновникам – 18,4%; начала переговоров с Евросоюзом и США по Донбассу и Крыму – 16,4%.

Среди ожиданий – ускорение расследования преступлений против Майдана (9,4%), инициирование изменения системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками (8%); выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента (5,5%); инициирование перезапуска антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 5,2%.

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Кроме того, украинцы рассчитывают на арест российских активов в Украине (4,6%), внесение в парламент законопроекта о референдумах в Украине (4,2%), начало переговоров о вступлении в ЕС (3,3%).

15% опрошенных указали "другое", 6,3% - затруднились с ответом, 0,4% отказались отвечать.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 9 по 14 апреля. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, проживающие в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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Выборы, Тарифы, Донбасс, Опрос, Выборы 2019: Второй тур.
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