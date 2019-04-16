Порошенко пообещал переукомплектацию комиссии по инвалидности военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку провести проверку комиссии по инвалидности военнослужащих. Об этом глава украинского государства заявил на телеканале "112 Украина".
"Уверен в том, что большое количество злоупотреблений и при квартироэксплутационных частях, и при комиссиях, которые определяют инвалидность. Сегодня по моему поручению министр обороны (Степану Полтораку, - ред.) обратился к военному прокурору (Анатолий Матиос, - ред.), созданы соответствующие оперативные группы, и всех выведем на чистую воду", - отметил президент.
Порошенко также добавил, что сегодня значительно увеличена социальная защита военнослужащих.
"Поэтому я услышал, я обещаю, еще раз, я вас благодарю и говорю: и в вопросах распределения квартир, и в вопросах денежного обеспечения сегодня являются социальные пакеты, которые значительно увеличили мотивацию и социальную защиту военнослужащих, мы будем продолжать это делать, и в вопросах комиссии по инвалидности мы с вами наведем порядок", - заявил президент.
Отметим, что в текущем году украинским военным наконец существенно повысили денежное обеспечение. Как известно, с 1 апреля оно еще больше возрастет для военных на передовой и военнослужащих, которые находятся в акватории Азовского моря.