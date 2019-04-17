Климкин: РФ уже почти пять месяцев затягивает процесс освобождения украинских моряков

Новости Украины: Климкин заявил, что решения в иске "морского" трибунала ООН против РФ стоит ждать уже через месяц.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Россия сознательно затягивает процесс освобождения военнопленных украинских моряков, захваченных в плен в ноябре 2018 года. Об этом глава МИД сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Когда весь мир требует освободить украинских моряков, продолжать их арест - это даже не дерзость, это показной цинизм. Это полное пренебрежение ко всем и ко всему", - говорится в заявлении главы дипломатического ведомства Украины.

Климкин также сообщил, что Россия уже почти пять месяцев сознательно затягивает процесс.

"Неправомерность ее действий является общепризнанной. Все наши друзья и партнеры как один говорят о международном правонарушении, которое нужно устранить и освободить украинских моряков. Ни при каких обстоятельствах их не может судить российский суд", - добавил он.

"Еще более неправомерным является их содержания под стражей. Поведение РФ не остаться безнаказанной, для этого мы используем все имеющиеся международно-правовые механизмы. Нарушение норм морского права против украинских военных кораблей и членов их экипажа - предмет еще одного дела против РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Сегодня мы также обратились к Международному Трибуналу по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли", - написал глава МИД Украины.

Климкин добавил, что они со своей международной юридической командой работают над этим с момента их захвата 25 ноября прошлого года. "Для того, чтобы обращение было эффективным нужно было тщательно подготовить нашу юридическую позицию, чтобы исключить любые манипуляции со стороны РФ. А также пройти все предусмотренные юридические процедуры, без которых международный трибунал не мог бы начать свою работу", - отметил он.

"Спасибо всем, кто работал и работает вместе с нами. В том числе и адвокатам, спасают наших ребят в условиях кафкианской реальности российского судопроизводства. Ждем решения за месяц. Международное право никто не может игнорировать. Моряки должны быть освобождены немедленно - это наше требование к трибуналу в Гамбурге ", - резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, следователи в российском суде просят продлить арест украинским военнопленным морякам до 26 июля.

Ранее Украина обратилась в международный суд для освобождения пленных моряков.

25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.