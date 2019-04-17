Приметы и обряды на 17 апреля – День Осипа, Ольховые смотрины

Новости Украины: Принято было оказывать в этот день особые почести ольхе, поскольку считали, что это дерево обладает целебными свойствами.

Обычно на Осипа устраивали смотрины ольхе – имелось в виду наблюдение за деревом и определение той поры, когда оно начнет цвести. Также 17 апреля слушали сверчков, наблюдали за поведением пчел и пытались понять, когда можно выставлять ульи.

Обычно уже на Иосифа появлялись ольховые "сережки", которые отличались особой красотой. Люди радовались этому явлению, поскольку оно не только радовало глаз, но также предсказывало отличный урожай зерновых культур. Поскольку на Руси из ольхи изготавливали срубы для колодцев, то начинали подыскивать подходящие стволы для этих целей.

Говорили 17 апреля так: "Первая ласточка – не весна, ее на крыльях журавль приносит". В этот день ждали прилета журавлей, если ранее они не вернулись из теплых краев, после чего уже считали, что весенние дни окончательно наступили.

В народном календаре праздник 17 апреля трактуется следующим образом. Считалось, что в день Иосифа свой голос подает журавль и сверчок. Поскольку журавлей считали защитниками от зла, им часто молились о защите от сильных ветров и злых сил.

Народные приметы

Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей

Запел сверчок 17 апреля – пора ехать в поле и начинать работы

Береза распустилась раньше ольхи – примета, которая гласит о том, что лето будет засушливым, и наоборот

Ольха вся усыпана сережками – жди богатого урожая овса. Если на ней много шишек, то ячмень уродится

Дождь пошел – значит, вся весна будет ненастной, с большим количеством осадков

Ветер дует с северной стороны – жди дождей. Если же ветер дует с Юга, то хорошо яровые расти будут

Если на Ольховые смотрины много березового сока – примета, извещающая о том, что летом будет много дождей

Лошади головы запрокидывают – будет дождь. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.