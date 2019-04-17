Дождь, ветер и холод: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Новости Украины: В большинстве регионов Украины в среду, 17 апреля, пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днем 8-13° тепла.

В ближайшие сутки, 17 апреля, в поле пониженного атмосферного давления в большинстве областей Украины удержится холодная, пасмурная и дождливая погода, сообщает Укргидрометцентр. Временами дожди, на Прикарпатье местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем в Украине 8-13°, на Закарпатье до 17°. В Киеве – периодически дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 17 апреля в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +3...+5, днем +14...+16

Львов – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13

Ивано-Франковск – дождь, ночью +3...+8, днем +8...+10

Тернополь – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11

Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +8...+10

Хмельницкий – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11

Луцк – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11

Ровно – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13

Житомир – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13

Винница – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +9...+11

Одесса – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +9...+11

Николаев – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +12...+14

Херсон – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13

Симферополь – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13

Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +10...+12

Черкассы – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12

Чернигов – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13

Сумы – дождь, ночью +4...+6, днем +10...+12

Полтава – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13

Днепр – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13

Запорожье – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13

Донецк – дождь, ночью +6...+8, днем +11...+13

Луганск – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12

Харьков – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13

Киев – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11

18 апреля на Прикарпатье, местами в южной части и в Винницкой области небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных, центральных, Ровенской и Волынской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, на востоке страны. В Черниговской и Сумской областях заморозки в воздухе 0-3°. Днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 19°. В Киеве – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

19 апреля в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных, центральных, Ривненской, Волынской, и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 °; днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 19°.

На Киевщине 19 апреля осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 10-15° тепла.

Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье в Украине преимущественно без осадков, только днем 21 апреля в западной части, местами и в северных областях кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-15° тепла, на крайнем западе до 18°.

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

В столичном регионе на выходные преимущественно без осадков, только днем 21 апреля местами кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.