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Дождь, ветер и холод: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

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Дождь, ветер и холод: синоптики дали неутешительный прогноз погоды
08:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В большинстве регионов Украины в среду, 17 апреля, пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом, днем 8-13° тепла.

В ближайшие сутки, 17 апреля, в поле пониженного атмосферного давления в большинстве областей Украины удержится холодная, пасмурная и дождливая погода, сообщает Укргидрометцентр. Временами дожди, на Прикарпатье местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем в Украине 8-13°, на Закарпатье до 17°. В Киеве – периодически дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

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Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 17 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +3...+5, днем +14...+16
  • Львов – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +3...+8, днем +8...+10
  • Тернополь – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +8...+10
  • Хмельницкий – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11
  • Луцк – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Ровно – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Житомир – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Винница – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Одесса – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +9...+11
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +12...+14
  • Херсон – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13
  • Симферополь – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +10...+12
  • Черкассы – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12
  • Чернигов – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Сумы – дождь, ночью +4...+6, днем +10...+12
  • Полтава – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Днепр – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Запорожье – дождь, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Донецк – дождь, ночью +6...+8, днем +11...+13
  • Луганск – дождь, ночью +5...+7, днем +10...+12
  • Харьков – дождь, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Киев – дождь, ночью +5...+7, днем +9...+11

18 апреля на Прикарпатье, местами в южной части и в Винницкой области небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных, центральных, Ровенской и Волынской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, на востоке страны. В Черниговской и Сумской областях заморозки в воздухе 0-3°. Днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 19°. В Киеве – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

19 апреля в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных, центральных, Ривненской, Волынской, и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 °; днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 19°.

На Киевщине 19 апреля осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 10-15° тепла.

Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье в Украине преимущественно без осадков, только днем 21 апреля в западной части, местами и в северных областях кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-15° тепла, на крайнем западе до 18°.

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

В столичном регионе на выходные преимущественно без осадков, только днем 21 апреля местами кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Погода, Дожди, Синоптики, Прогноз погоды, Погода на 17 апреля.
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