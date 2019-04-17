Вербное воскресенье 2019: традиции и приметы праздника

Новости Украины: За неделю до Пасхи православные христиане отмечают Вербное воскресенье.

В этом году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 21 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

В этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, славя его, стелили дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Традиции

В Украине пальмы заменили ветками ивы. Это дерево издавна почитаемо среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

На Вербное воскресенье во всех церквях происходит торжественный обряд освящения вербных веток.

Народные приметы в Вербное воскресенье

Наши предки верили, что этот день может помочь бесплодным: женщина должна сама с утра срезать веточки вербы, освятить их в храме и хранить в доме. Это якобы должно помочь познать радость материнства.

В народе говорят, что в этот праздник можно исцелиться от разных болезней, искупавшись в отваре из свяченой вербы.

Считается, что комнатные растения, высаженные в Вербное воскресенье, хорошо растут и приносят в дом богатство.

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.