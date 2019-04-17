Николай Княжицкий: "Народ имеет право на развитие родного языка"

Новости Украины: Глава Комитета по вопросам культуры и духовности выразил уверенность в том, что каждая нация имеет право на развитие родного языка.

Своем мнением Николай Княжицкий поделился во время круглого стола "Народы Российской Федерации: между ассимиляцией и самоопределением", где обсуждались вопросы ассимиляции народов РФ. Мероприятие проходило в Дипломатичной академии имени Геннадия Удовенка при МИД Украины.

Глава ведомства также добавил, что затянувшееся рассмотрение языкового закона, который столько времени "висит" в Раде и который так трудно утверждают, - это явный пример борьбы украинского народа в защиту родного языка. Он заявил, что украинцы стали жертвами этого конфликта, который провоцирует Россия у нас за спиной. "Каждая нация и каждый народ имеет право на развитие своего языка, который безусловно является цивилизационной ценностью", - утверждает Николай Княжицкий.

По мнению чиновника, когда исчезает нация, то исчезает и вся ее культура. И это есть ни что иное как катастрофа для человечества. Как считает Княжицкий, мероприятия, на которых поднимаются проблемы порабощенных Россией народов, означают, что Украина остается демократичным государством, для которой основополагающими остаются европейские ценности.

Также организаторы круглого стола обратили внимание, что активисты и общественные деятели, которые вступили в борьбу за демократичные свободы, не признают аннексию Крыма и осуждают военные действия на Донбассе, остаются в информационной изоляции и нуждаются в поддержке международных партнеров. Помимо этого во время мероприятия была представлена выставка раритетных изданий из архива, напечатанные языками исчезнувших народов, которые в разные времена населяли территорию России. Порядка 20 изданий стали демонстрацией того, как сверхдержава смогла стереть с истории несколько языков, которыми общались различные нации в РФ.