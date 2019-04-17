Во Львове умер известный украинский диссидент

Новости Украины: 16 апреля во Львове умер 83-летний Валентин Мороз. Политзаключенный советского режима один из лидеров украинского движения сопротивления.

Историк, публицист и диссидент Валентин Мороз умер во Львове на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"16 апреля отошел в вечность политзаключенный, публицист и историк Валентин Мороз. Громада города Львова приносит соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении горсовета в среду.

Валентин Мороз как символ украинской национальной идентичности в СССР

Валентин Яковлевич Мороз родился 15 апреля 1936 года на Волыни. В течение насыщенной жизни написал более 100 научных трудов. Доктор гуманитарных наук Государственного Колледжа Джерси, США. После окончания школы поступил на исторический факультет Львовского университета, затем в заочную аспирантуру. На стационар не приняли – не сдал историю КПСС (коммунистической партии).

В сентябре 1965 "без 5 минут кандидата наук" арестовали и осудили – за антисоветскую агитацию и пропаганду – к 4 годам лагерей. Наказание отбывал в Мордовии, где даже написал и издал "Репортаж із заповідника імені Берія".

Валентин Мороз – символ украинской идентичности 60-х

Мороз называл 60-е годы "первой волной украинского возрождения после долгой зимы сталинизма", "революцией поэтов", которая увенчалась меморандумом поколения – книгой Ивана Дзюбы "Інтернаціоналізм чи русифікація?"

После освобождения писать не прекращает: в 1969 году в самиздате появляется знаменитое Мороза "Серед снігів", впоследствии – "Хроніка опору", "Мойсей і Датан". Поэтому второй арест не замедлил. Это случилось 1 июня 1970 года. Валентина Мороза в то время считали "величайшим представителем интегрального национализма" с отстаиванием чистоты национального идеала любой ценой. Приговор был жесток – 14 лет.

Судебные процессы и много лет заключения нанесли значительный вред здоровью диссидента

На защиту Мороза выступили Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Иван Светличный, Зиновия Франко, Евгений Сверстюк и многие другие.

"Считаю, что требовать прекращения следствия над Валентином Морозом – дело чести каждого советского человека, которому дорого доброе имя своего общества, края, земли. И я прошу Вас – сделайте все для того, чтобы возможная судебная расправа над Валентином Морозом не стала новым позором для каждого из нас",– писал Василий Стус в открытом письме к КГБ.

17 ноября 1970 в Ивано-Франковске состоялся закрытый суд. Мороз отказался отвечать на любые вопросы и давать любые объяснения. Свидетели Вячеслав Чорновил, Иван Дзюба, Борис Антоненко-Давидович тоже отказались свидетельствовать в незаконном суде. Приговор звучал так: 6 лет спецтюрмы, 3 года лагерей особо строгого режима и 5 лет ссылки с признанием особо опасным рецидивистом.

Украинская интеллигенция очень резко отреагировала на беззаконие и жестокость суда – состоялось более 40 протестов, в частности в США и Канаде возле советских посольств и консульств. Никакого влияния на советскую власть это не оказало.

Валентин Мороз с 1997 года постоянно жил во Львове

После пятимесячной голодовки в 1979 году и под давлением мировой общественности советская власть обменяла Мороза и еще четырех диссидентов на двух советских агентов КГБ, арестованных в США. "Акцию" оформили как лишение гражданства с выдворением из страны.

Сам Валентин Мороз описывал те события так: "Моим спасителем был Збигнев Бжезинский. Он родился на Западе Украины. И бескомпромиссно настаивал, что среди обмениваемых заключенных украинец должен быть. Полгода Союз торговался. Потому что украинца-националиста никак не хотели выпускать на Запад". Если бы не обмен, Мороз должен был бы отбыть еще 5 лет в ссылке.

Серия "Україна в ХХ столітті" обязательна к прочтению каждому сознательному украинцу

Произведения Валентина Мороза, которые никогда и ни на миг не теряли актуальности:

Репортаж із заповідника ім. Берії, 1967

Хроніка опору, 1970

Серед снігів, 1971

Есеї, листи й документи, 1975

Бумеранґ Мойсей і Датан, 1978

Тверді мелодії, 1980

Лекції з історії України, 1982

Націоналізм XX століття, 1997

Радіостанція ОУН-УПА "Вільна Україна" (кодова назва "Афродита"), 1998

У пошуках українського Піночета, 1999

Галицький газават 1919-го, 2000

Молодь і процес сучасного українського державотворення, 2002

Історія спорту та історія війська в українській традиції – паралелі і взаємозалежності, 2003

Україна у ХХ столітті. Етап перший 1900–1920 рр., 2005

"Наркоманія" втраченої державності, 2008

Українізація, 2008

Україна у ХХ столітті: політичні партії в Західній Україні у 1919-1929 рр., 2009

Сталін і колективізація, 2010

Створення організації українських націоналістів, 2010

Пацифікація в Галичині : Україна в ХХ ст., 2011

Україна у двадцятому столітті. Книга друга 1920-1953 рр., 2012

Карпатська симфонія, 2012

Процеси ОУН у Львові та Варшаві, 2012

Українська Повстанська Армія, 2012

Голодомор 1932-1933-го, 2012

Валентин Мороз вернулся в Украину в апреле 1990 года. Читал много лекций о фальсификации украинской истории российскими историками. С присущим ему прямолинейным сарказмом прокомментировал свое возвращение: "В Канаде был. Переждал там дождь и вернулся". С 1997 года постоянно жил во Львове.