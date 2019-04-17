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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2019: дата и история

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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2019: дата и история
15:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Благодатный огонь символизирует воскрешение Иисуса Христа., в 2019 году это чудо состоится в субботу, 27 апреля в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Христиане всех конфессий ежегодно в канун праздника Пасхи ожидают благословения Господнего – Схождения Благодатного огня. В 2019 году Пасха припадает на 28 апреля, поэтому чудо Схождения состоится в субботу, 27 апреля в Храме Гроба Господня.

Верующие считают, что Схождение Благодатного огня является проявлением божественности и он зажигается сам по себе. Происходит это в кувуклии, расположенной в иерусалимском Храме Гроба Господня. В богослужении предшествующему Схождению принимают участие Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

Храм Гроба Господня построен на том месте, где была Гробница Иисуса Христа. Именно здесь появляется Благодатный Огонь. В толпе паломников трудно посчитать расстояние от Голгофы до последней опочивальни Христа, но, она составляет 33 шага, что равняется годам земной жизни Иисуса.

История появления

Благодатный огонь – огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Вынос огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

Считается, что первым свидетелем схождения огня был апостол Петр. Узнав о воскрешении Иисуса, он отправился к его гробнице и увидел свет на месте, где до этого лежало тело Христа.

В 1810 году над Гробом Господним возвели часовню – Кувуклию, в которой и происходит «схождение» огня.  Субботняя служба в храме Гроба Господня символически изображает Страсти, Погребение и Воскресение Христа. По преданию, если огонь не сойдет, это будет означать скорый конец света. «Божественную» природу Благодатного огня много раз пытались оспорить ученые.

Еще не было ни единого случая, чтобы Благодатный огонь не сходил на Землю. Церемония, предшествующая этому событию всегда проводится одинаково.

Таинство Схождения Благодатного огня

Утром субботы примерно в десять часов во всех строениях, относящихся к комплексу Храма господня гасят все источники открытого огня. Кувуклию, где вскоре сойдет огонь публично "запечатывают".

Ближе к часу дня начинается процессия благодатного огня, называемая литанией. В ее конце всегда следует патриарх. Процессия заходит в храм и трижды обходит кувуклию.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление накануне православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

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Перед тем как патриарх Иерусалима Феофил в одном подряснике вошел в Кувуклию (самое священное место - часовня над каменным ложем Гроба Господня в одноименном иерусалимском храме), где молился о схождении Благодатного огня, все свечи и светильники в храме были потушены. Согласно древнему церемониалу, перед входом в Кувуклию одеяния патриарха Феофила III и сама часовня были тщательно осмотрены на предмет наличия каких-либо средств для искусственного получения огня.

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Иерусалим, История, Дата, Традиции, Приметы, Благодатный огонь, Схождение, Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019.
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