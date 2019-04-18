Суд отменил арест счетов в банке Януковича

Новости Украины: Снят арест со счетов в банке Виктора Януковича.

Шевченковский райсуд Киева снял арест со счетов во Всеукраинском банке развития, который связывают с Виктором Януковичем. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"17.04.19 решением следственного судьи Шевченковского райсуда Києва О. Голуб отменены аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", - написала Сарган. Она напомнила, что на счетах этого банка арестовано 1,2 млрд грн.

“Прокуроры готовят срочное ходатайство”, - отметила Сарган. Всеукраинский банк развития принадлежал Александру Януковичу - старшему сыну экс-президента.