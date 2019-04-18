День ангела Марка: значение имени и поздравления

Новости Украины: В русском языке Марка могут также называть как Марко, а ласково к нему обратятся – Маркуша, Маркуся или же Мася, Мака, Мара.

Имя Марк имеет несколько версий происхождения имени. По первой версии имя Марк произошло от греческого имени Маркос, которое имеет латинские корни и произошло в свою очередь от латинского слова "marcus", означающего "молоток".

По второй версии имя Марк берёт начало от имени бога, покровителя людей и стад, впоследствии ставшего богом войны – Марса. Подтверждением этому является наличие у римлян преномена (личного имени) Marcus. У христиан почитается евангелист Марк, апостол от 70-ти, который считается покровителем животноводов, а также секретарей, нотариусов и подростков.

По третьей версии имя Марк имеет французские корни и произошло от "marquis", означающее "маркиз".

У имени Марк есть родственные имена – Маркелл, Марсель, Марселин, Марциан, Маркий, Марсий, Мартин, Мартын, Мартимьян, а также парные женские имена к перечисленным мужским.

Даты православных именин для Марка: 11 января, 15 января, 17 января, 27 января, 1 февраля, 23 февраля, 18 марта, 23 марта, 11 апреля, 18 апреля, 8 мая, 27 мая, 18 июня, 16 июля, 17 июля, 24 августа, 10 октября, 11 октября, 20 октября, 9 ноября, 12 ноября, 5 декабря, 7 декабря, 31 декабря.

Марк проявляет интерес к чтению, в его доме много книг иностранных авторов, различных газет. Марк любит карточные игры, но, проигрывая, злится, может вести себя довольно бесцеремонно.

Марк довольно скрытен, даже для самых близких людей он не открывается полностью. В быту Марк непритязателен, но в доме он должен ощущать себя хозяином. Детей Марк воспитывает в беспрекословном послушании, порой излишне жесток к ним. Часто спорит, доказывает свою правоту, любит вести разговоры с женой и тещей.

К браку Марк подходит осторожно, старается подобрать себе супругу, которая сможет стать ему не только подругой, но и безукоризненной помощницей, готовой пожертвовать своими интересами ради планов мужа. Ему важно, чтобы будущая супруга признавала интеллектуальное превосходство мужа, неважно, есть оно на самом деле или нет. Вряд ли Марк потерпит рядом с собой женщину с ярко выраженной индивидуальностью, творчески одаренную.

Будет пусть красотка рядом,

Радует пусть автопарк,

Быть всегда на пьедестале

Пожелаю тебе, Марк.

Пусть везет тебе с друзьями,

Пусть счастливой будет жизнь.

Если что — включай харизму,

Не сдавайся и держись.

Пусть пред силой и талантом

Покоряться все преграды,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог,

Будут непременно рядом.

Поздравляю! Поздравляю!

Я спешу сказать тебе!

Пожелать хочу здоровья

И еще... по ерунде:

Будь, как Уолберг, ты талантлив,

Будь, как Тишман, ты красив,

Ты у Твена позаимствуй,

Чувство юмора из книг!

И сбегутся все девчонки,

Громко скажут все тебе:

Марк — ты самый-самый лучший

Из всех Марков на Земле!

День рожденья, день счастливый,

День прихода Марка в жизнь,

Мы сегодня отмечаем,

Бедный город наш, держись!

Марка все мы поздравляем,

Мед струится по усам.

Что ему мы пожелаем?

Все, чего он хочет сам!

Поздравляем друга Марка,

Дарим мы ему подарки

И желаем долго жить,

Крепким и здоровым быть.

Оптимизма, позитива,

Иметь дачу и квартиру,

Быть любимым и любить,

Все обиды позабыть.

Для карьеры не жалеет

Марк ни сил, ни средств своих,

Трудиться, не отдыхая,

На работе за двоих!

Это, в общем-то, похвально,

Но не стоит забывать

О семье и о досуге,

Чаще нужно отдыхать.

Пожелаем Марку счастья,

Пусть чуть-чуть передохнет,

А потом с приливом силы

Деятельность свою начнет.

Для Марка праздник этот мы

Устроили от сердца,

И пусть со стороны судьбы

Добавлено немало перца,

Однако молодцом держись,

Как деды и отцы,

И поздравок наш на всю жизнь

Желает: устремись в борцы!