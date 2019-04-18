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Вербное воскресенье: что нельзя делать в праздник

Вербное воскресенье: что нельзя делать в праздник
09:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Вербное воскресенье – важный день в жизни каждого верующего христианина.

Вербное воскресенье или же День входа Иисуса Христа в Иерусалим христиане отмечают за неделю до Пасхи. Так как это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год отличается. Ранее мы публиковали дату католической Пасхи, а вот у православных Пасха наступает 28 апреля. За неделю до этого верующие отмечают Вербное воскресенье — в этом году 21 апреля.

В Вербное воскресенье христиане поздравляют друг друга с праздником, а также ходят на церковную службу, где после святят веточки вербы.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

  • В Вербное воскресенье нельзя работать физически, как и в другие религиозные праздники: убирать, готовить, шить.
  • Нельзя посещать увеселительные заведения и праздновать события.
  • В Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда по предписаниям Великого поста.
  • Нельзя употреблять алкоголь (в исключительных случаях можно позволить себе немного вина).
  • Нельзя ссориться и отказывать в просьбах.
  • Прозвучит странно в современных реалиях, но по традиции в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.

Запретов Вербной недели достаточно много, и они все очень важны. Даже самое минимальное нарушение этих правил может привести к плохим последствиям.

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