Вербное воскресенье: что нельзя делать в праздник

Новости Украины: Вербное воскресенье – важный день в жизни каждого верующего христианина.

Вербное воскресенье или же День входа Иисуса Христа в Иерусалим христиане отмечают за неделю до Пасхи. Так как это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год отличается. Ранее мы публиковали дату католической Пасхи, а вот у православных Пасха наступает 28 апреля. За неделю до этого верующие отмечают Вербное воскресенье — в этом году 21 апреля.

В Вербное воскресенье христиане поздравляют друг друга с праздником, а также ходят на церковную службу, где после святят веточки вербы.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье нельзя работать физически, как и в другие религиозные праздники: убирать, готовить, шить.

Нельзя посещать увеселительные заведения и праздновать события.

В Вербное воскресенье нельзя готовить горячие блюда по предписаниям Великого поста.

Нельзя употреблять алкоголь (в исключительных случаях можно позволить себе немного вина).

Нельзя ссориться и отказывать в просьбах.

Прозвучит странно в современных реалиях, но по традиции в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.

Запретов Вербной недели достаточно много, и они все очень важны. Даже самое минимальное нарушение этих правил может привести к плохим последствиям.