Вербное воскресенье: что нельзя делать в праздник

Вербное воскресенье или же День входа Иисуса Христа в Иерусалим христиане отмечают за неделю до Пасхи. Так как это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год отличается. Ранее мы публиковали дату католической Пасхи, а вот у православных Пасха наступает 28 апреля. За неделю до этого верующие отмечают Вербное воскресенье — в этом году 21 апреля.
В Вербное воскресенье христиане поздравляют друг друга с праздником, а также ходят на церковную службу, где после святят веточки вербы.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
Запретов Вербной недели достаточно много, и они все очень важны. Даже самое минимальное нарушение этих правил может привести к плохим последствиям.