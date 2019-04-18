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Полнолуние в апреле: когда ждать и что нельзя делать

Полнолуние в апреле: когда ждать и что нельзя делать
10:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Астрологи предупредили о том, что этот период может оказаться очень напряженным.

Астрологи сообщают, что повышенная активность Луны в апреле начнется 16 числа и продлится аж до 21 числа. Энергетика Луны достигнет своего пика в Полнолуние – 19 апреля. Полнолуние наступит в созвездии Весов, на 14 лунный день и одновременно с этим Луна вступит в противостояние с Солнцем. Такое сочетание сулит жителям планеты всплеск энергии и множество неприятных моментов.

Полнолуние 19 апреля произойдет в 14 часов 12 минут по киевскому времени. По лунному календарю это будет 14 лунный день.

Астрологи предупреждают, что в эти дни возможна неопределенность в жизни, нервозность, суета, спешка и психологический дискомфорт. Солнце добавит в этот период волнения, неожиданные перемены и свободу выбора.

Так, в полнолуние существует ряд запретов, среди которых: ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов, одалживание денег.

Считается, что в полнолуние нельзя планировать и проводить операции, ведь это может плохо повлиять на ваше здоровье.

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По словам экспертов, 19 апреля – прекрасный день для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Но есть одно "но": действуйте только в том случае, если вы все четко спланировали.

Также полнолуние является самым подходящим временем для того, чтобы избавиться от своих страхов, комплексов, предрассудков и вредных привычек.

Вечером 19 апреля стоит устроить себе небольшой праздник или пойти на свидание. Нельзя позволять чувствам брать верх, окружающих в этот день лучше не критиковать и не вступать в споры. Эмоции нужно держать в узде.

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