На Донбассе на передовой находится почти 50 тыс. военных

Новости Украины: На сегодня на передовой зоны ООС находится почти 50 тыс. бойцов.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос сообщил, что на сегодняшний день на передовой в зоне проведения операции объединенных сил находится почти 50 тыс. военнослужащих.

Как сообщает в четверг пресс-служба СНБО, С.Кривонос сдал кровь для раненых украинских военных в Главном военном клиническом госпитале и призвал всех неравнодушных поступить так же.

"Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с "передка" уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тыс. бойцов. Не забывайте о них. Сдал для них кровь, и вас приглашаю", - сказал С.Кривонос.

Напомним, Сергей Кривонос выдвигался в кандидаты на президентских выборах 2019, однако в начале марта он снял свою кандидатуру на выборах в пользу действующего президента Петра Порошенко.