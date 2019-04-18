Как будут работать банки на праздники: график

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в апреле -мае 2019 году.
Как сообщается на сайте регулятора, рабочий день со вторника 30 апреля переносится на субботу 11 мая.
Согласно календарю:
НБУ также отмечает, что банки должны:
Календарь рабочих дней банковской системы НБУ / Фото: пресс-служба регулятора
Кроме того, по данным регулятора, дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся с:
При необходимости 30 апреля 2019 года банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.
Напомним, в мае 2019 года у украинцев будет 10 выходных дней и 21 рабочий день. К обычным выходным в мае добавляются еще два дополнительных.
1 мая в этом году выпадает на среду и будет выходным днем. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая – в этом году в четверг, поэтому он также будет выходным. Выходной день за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая. Кроме того, рабочие дни 8 мая и 11 мая будут сокращены на один час.
Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники.