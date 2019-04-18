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Как будут работать банки на праздники: график

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Как будут работать банки на праздники: график
13:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Национальный банк Украины обнародовал график работы банков в период пасхальных и майских праздников.

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в апреле -мае 2019 году.

Как сообщается на сайте регулятора, рабочий день со вторника 30 апреля переносится на субботу 11 мая.

Согласно календарю:

  • 27 апреля (суббота) – выходной;
  • 28 апреля (воскресенье, Пасха) – выходной;
  • 29 апреля (понедельник) – выходной;
  • 30 апреля (вторник) – выходной, рабочий день с этого дня переносится на субботу, 11 мая.
  • 1 мая (среда) – выходной;
  • 2 мая (четверг) и 3 мая (пятница) – рабочие дни;
  • 4 мая (суббота) и 5 мая (воскресенье) – выходные;
  • 6 мая (понедельник), 7 мая (вторник) и 8 мая (среда) – рабочие дни;
  • 9 мая (четверг) – выходной;
  • 10 мая (пятница) – рабочий день;
  • 11 мая (суббота) – рабочий день, отработка за 30 апреля;
  • 12 мая (воскресенье) – выходной.

НБУ также отмечает, что банки должны:

  • сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни;
  • организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Календарь рабочих дней банковской системы НБУ / Фото: пресс-служба регулятора

Кроме того, по данным регулятора, дни работы системы электронных платежей НБУ переносятся с:

  • понедельника, 30 декабря — на субботу, 21 декабря;
  • вторника, 31 декабря — на субботу, 28 декабря.

При необходимости 30 апреля 2019 года банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

Напомним, в мае 2019 года у украинцев будет 10 выходных дней и 21 рабочий день. К обычным выходным в мае добавляются еще два дополнительных.

Выходные в Украине 2019: Кабмин утвердил перенос рабочих дней

1 мая в этом году выпадает на среду и будет выходным днем. День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая – в этом году в четверг, поэтому он также будет выходным. Выходной день за 30 апреля придется отработать в субботу 11 мая. Кроме того, рабочие дни 8 мая и 11 мая будут сокращены на один час.

Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники.

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НБУ, Банки, Майские праздники, Пасха, График работы банков, Как будут работать банки.
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