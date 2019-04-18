Дело "Приватбанка": Движение ЧЕСНО поставило под сомнение добропорядочность судей

Судьи, признавшие незаконной национализацию ПриватБанка, не прошли проверку "ЧЕСНО.Фільтруй суд!" на добропорядочность.
Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".
"Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров о национализации ПриватБанка ... По данным ЧЕСНО.Фільтруй суд!, все трое судей, принявших соответствующее решение, - недобропорядочные", - говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идет о председательствующем судье Качуре Игоре Анатолиевиче, а также судьях Келеберде Владимире Ивановиче и Амелёхине Виталии Вячеславовиче.
Так, Качур в декларациях за 2013 и 2014 годы не указал о том, что ему на праве пользования (проживания) принадлежит квартира площадью 69,3 кв.м с 2002 года, о чем указано в декларации за 2015 год.
"Владимир Келеберда, по данным Бигус.инфо, вероятно фиктивно развелся со своей женой, чтобы скрыть имущество от декларирования", - отметили в ЧЕСНО.
Амелёхин - один из судей Окружного административного суда г.Киева, которому в 2013 году было предоставлено служебное жилье в г.Киеве. По данным реестра судебных решений, судья подал иск об обязательстве председателя суда обратиться с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать судье в постоянное пользование, который был удовлетворен, а соответствующее решение было выполнено.
Келеберда в 2013 году своим решением запрещал ВО "Свобода" и другим субъектам, реализующим право на мирное собрание (то есть неопределенному кругу лиц), проводить митинги у здания Гостиного двора. Гостиный двор - здание (торговый комплекс), которое было построено в 1809 году.
Как сообщалось ранее, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации ПриватБанка.