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Савченко: Больше я в тюрьму не сяду

Савченко: Больше я в тюрьму не сяду
02:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко заявила, что больше не сядет в тюрьму.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко считает, что больше в тюрьму не сядет. Об этом она сказала в эфире канала "112 Украина".

"Когда меня посадили в тюрьму, моя сестра пришла, она сказала:" Надя, я уже все это проходила, это настолько трудно, это опять передачи, снова СИЗО "... Я ей сказала, Вера, не переживай, на этот раз я буду сидеть не два года, а год". Я объективно это говорила. Я понимала, что меньше не получится, и больше не будет", - отметила Савченко.

Парламентарий добавила: "Теперь я совершенно спокойно Вере сказала, что больше я в тюрьму не сяду. И я в нее не сяду".

Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко было завершено. Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский и Дарницкий райсуды столицы. 12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Напоминаем, в ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их меры пресечения.

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Суд, Тюрьма, Народный депутат, Надежда Савченко.
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