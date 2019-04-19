День ангела Павла: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш".

есть мнение, что это имя трактуется как "младший", что было актуально при совпадении имен отца и сына. Женский аналог имени Павел – Павла, Полла, Паула. Родственное имя для Павла – Паулин (Павлин), женскими формами которого являются имена Полина и Павлина.

Среди христиан наиболее чтимый святой с именем Павел – это апостол Павел, считающийся покровителем Камчатки и Петропавловска-Камчатского, Греции, Мальты, Лондона, Санкт-Петербурга и Познани. У католиков было несколько римских пап с этим именем.

Обычно окружающие тянутся к Павлу. Многие готовы раскрыть ему свои секреты и услышать совет. В общении с Павлом не стоит забывать о его болтливости. Часто он не скрывает свою излишнюю осведомленность в некоторых вопросах и чужих тайнах. Может даже иногда похвастаться этим. На Павла нельзя долго сердиться. Он всегда готов покорить своим обаянием. Такой человек никогда не будет идти напролом. Для решения трудных вопросов Павел будет искать обходные пути. Он любит философствовать.

С возрастом в поступках Павла становится заметна меркантильность. Он начинает прослеживать свой интерес. В моменты, когда Павел решает какие-либо проблемы или определяется с выбором чего-либо, он становится очень неприятным в общении.

Суть Павла не так просто раскрыть. Он бывает достаточно загадочен. Богатый внутренний мир обладателя этого имени сочетается с прекрасным воображением. Кроме этого к одному из главных качеств Павла можно отнести терпеливость. Такой человек стремится к реализации своих целей, что ему нередко удается.

Удивительной способностью Павла является умение всегда объективно оценивать ситуацию. Развитая память и интеллект помогают ему в продвижении по карьерной лестнице. Кроме того, Паша умеет и любит производить впечатление на окружающих. Не редко этот человек бывает самолюбив. Эта уверенность позволяет ему совершать поступки, не основываясь на мнении других людей. В нужный момент он умеет пошутить.

Павел любит женщин. В отношениях с ними часто бывает сентиментальным. В общении с женщинами проявляет свою нежность и ласку. Никогда не скупится. Большое значение придает атмосфере встречи. Может быть романтичен. Всегда дарит подарки. В семейной жизни Павлу очень важна не только духовная гармония, но и физическая близость. По своей сущности он очень ревнив, но умеет сдерживать эмоции. Он всегда готов провести время с детьми или помочь жене справиться с домашними делами.

У Павла прекрасно развиты ораторские способности. Он прекрасно может проявить себя, выбрав профессию работника телевидения, учителя или журналиста.

Поздравления

В именины Павлу я желаю

Лишь побед на жизненном пути.

И, тебя душевно поздравляя,

Этот тост хочу произнести.

Пусть тебе сопутствует достаток,

И работа спорится всегда.

И чтоб ты, хороший, славный, статный,

Был таким же долгие года!

Сегодня я желаю, Павел,

Чтоб счастье ты себе оставил,

А грусть навеки позабыл,

И чтоб всегда счастливым был,

Везенье жди, оно придет,

Тебе удачу принесет,

Пусть счастье льется через край —

Ты никогда не отступай!

В жизни ценишь привычный уклад ты,

Но на то ведь День ангела в жизни,

Чтобы чуть изменить стандарты

И исполнить свои капризы.

Ты и добр, и отзывчив, и ровен

В отношениях разных, Павел.

Я желаю: будь жизнью доволен,

Чтоб мечту ты свою не оставил!

Милый Павлик, поздравляю

Я тебя с днем именин.

И от всей души желаю,

Чтоб ты был непобедим.

Будут козни все раскрыты,

И враги твои падут.

Будет жизнь счастливой, сытой

Все проблемы вмиг уйдут.

Надежный друг, герой — мужчина,

Таким Вас сделала судьба!

По золотому серпантину

Ведет Вас яркая звезда,

Где Вы бриллиантовую нежность

Найдете, спрячете в душе!

В день именин пусть, Павел, вечность

Счастье, любовь отдаст судьбе!

Павлу счастья я желаю,

И сегодня поздравляю,

Пусть всегда тебе везет,

Счастье рядышком идет,

Пусть придет любовь большая,

если ты о ней мечтаешь,

Ты совсем не унывай,

День улыбкою встречай!