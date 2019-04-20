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Приметы и обряды на 20 апреля – Акулин день
Приметы и обряды на 20 апреля – Акулин день

Приметы и обряды на 20 апреля – Акулин день

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Приметы и обряды на 20 апреля – Акулин день
07:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: На Акулину примечали погоду: считалось, что крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлебов и гречихи.

В этот день нельзя было из окна выглядывать – беду накличешь. А вот, на улицу 20 апреля все выходили с радостью и наблюдали за природными явлениями, пытаясь предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни. Проводили большое количество обрядов, посвященных русалкам. Существовали и приметы.

В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов. В старину сельские жители выкладывали в Акулинин день на берегу красивые холсты и платья, чтобы задобрить русалок. Встречи с ними опасались и, если приходилось идти к воде в это время, брали с собой пучок полыни, чеснок – считалось, что они защищают человека от потусторонних сил.

Считалось, если этих духов задобрить 20 апреля, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей. Неудивительно, что обряды выполнялись именно женщинами – они просили русалок о том, чтобы в их семьях не было утопленников. Верили в то, что летом и в середине весны русалок можно увидеть в огородах, около бань или в овинах. Также русалка могла постучать в двери. В народе рассказывали истории о том, что русалками обычно становятся девушки, которые умерли перед своей свадьбой или были задушены во сне матерями. Также к ним причисляли самоубийц. Говорили, что русалки водятся в лесах, в поле и на воде. В русском фольклоре русалка описывалась как очень опасное существо, которое томилось и мешало жить другим людям.

Существовали русалки-покойницы, которые походили на людей, но отличались бледной кожей и распущенными волосами. Ходили в просторных и прозрачных белых рубахах или голыми. Их красота объяснялась тем, что дьявол получал в свою власть душу русалки, давая ей взамен молодость и очарование.

В народе говорили, что русалки в светлое время суток превращаются в кувшинки и спасаются таким образом от солнца. А ночью они обретают людской облик, резвятся и играют на берегу. Именно поэтому, считалось, что, сорвав кувшинку, человек обрывает жизнь русалки. Когда эти духи выходили на берег, то они водили хороводы и просто сидели на траве, расчесывая волосы. И когда крестьянки шли за водой утром20 апреля, русалки старались завлечь их в свои владения. Часто с собой брали пучок полыни, которая, как считалось, защищает от русалок.

Народные приметы

Сильный и долго не прекращающийся дождь сулили плохой урожай калины и яровых

Если на небесах в Акулинин день много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов

Знаменательные события в истории: 20 апреля 2019 года

Утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречихи и хлеба

Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.

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