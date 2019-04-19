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Филарет перед выборами обратился к украинцам

Филарет перед выборами обратился к украинцам
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: novostimira.com.ua

Новости Украины: Филарет обратился к верующим с призывом голосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора.

Украина переживает момент сложных испытаний, на кону стоит ее существование как государства, поэтому на президентских выборах голосовать надо за сохранение Украинского государства и его независимость.

Об этом говорится в обращении почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета перед выборами Президента Украины.

"Украина переживает ныне момент сложных испытаний. На кону само ее существование как государства. Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины. Церковь молится за целостность Украины и за погибших героев. Церковь молится за победу и за единство украинского народа. Без единства не может быть достигнута победа над оккупантом и сохранен цивилизационный выбор Украины, наша общность с Европой", - подчеркнул Филарет.

По его словам, "церковь молится за то, чтобы Господь дал мудрость нашему народу сделать такой выбор во время нынешних президентских выборов, который сохранил бы наше Украинское государство, обеспечил его суверенитет, целостность и будущее".

"Вместе с тем, церковь выражает обеспокоенность, что в предвыборной кампании сеется семя раздора и неуверенности в будущем, попирается память героев Небесной сотни и наших воинов. Мы слышим высказывания, направленные против европейского выбора Украины, которые несут угрозу национальной безопасности. Неуважение к самой Украине, культуре и языку украинского народа - недопустимо", - подчеркнул почетный патриарх.

Он напомнил, что "некоторые средства информации в период избирательной кампании оскорбляют нашу церковь, употребляя такие выражения, как "перепатриархатить" Украинскую церковь, полученный от Вселенского патриарха Варфоломея Томос об автокефалии Украинской православной церкви, для получения которого немало потрудился действующий Президент, называют "термосом" . "Подобные высказывания неуважительны относительно нашего общего достояния, которое дает духовную независимость Украинской православной церкви", - отметил почетный патриарх.

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С другой стороны, по его словам, "верующие испытывают разочарование из-за недостаточного продвижения нашего общества к правде и справедливости, возмущаются коррупцией, отсутствием настоящего правосудия, глубокими социальными провалами в обществе. До сих пор не наказаны убийцы Небесной сотни, не расследованы убийства и нападения на активистов".

"Церковь печалится таким положением в стране и, молясь за ее правительство, выражает требование миллионов граждан взять курс на настоящие реформы, на построение ответственного перед народом государства. Именно такой курс помешает восстановлению антиукраинских сил и усилит Украину в борьбе с российским агрессором. Наши верующие хотят слышать об этом уже сегодня, они жаждут правды и справедливости", - говорится в обращении.

Филарет добавил, что будущий Президент, выполняя требования общества, должен уже сейчас показать, как он проведет существенные кадровые изменения в системе государственного управления и силовых структурах, осуществит кардинальную перестройку судебной системы, прокуратуры, избирательной системы, проведет реальное очищение государства от коррупции. "Только тогда страна прочно встанет на путь правды, справедливости, демократии, настоящего, а не декларируемого европейского выбора", - отметил он.

"На выборах надо голосовать за сохранение Украинского государства, за его независимость и свободу, за которую отдают свою жизнь на Донбассе наши лучшие сыновья и дочери", - подытожил владыка.

Как сообщалось, второй тур выборов Президента Украины состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

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Выборы, Украинцы, Филарет, Выборы 2019, ПЦУ.
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