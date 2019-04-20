Именины (День Ангела) Акулины: значение имени и поздравления

Вначале было распространено в основном среди служительниц церкви, затем этим именем стали называть своих детей простые жители. Покровительницей имени является святая мученица Акилина Младшая, которая была заключена в мрачной холодной башне за то, что убежала со своим любимым из дому, невзирая на запрет отца. За мучения, которым она подверглась в башне перед смертью, церковь приняла решение причислить ее к лику святых.
Невзирая на возраст, для Акулины самым важным в жизни является любовь. Отличают девушку влюбчивость и необычайная страстность, достичь цели ей помогают настойчивость и решительность. Жаль только, что она слишком хорошо думает об окружающих людях и потому Акулине не раз приходится страдать из-за излишней доверчивости.
Работа для Акулины всегда находится на втором плане, личные переживания и симпатии значат для нее гораздо больше. если же учесть, что женщины с таким именем довольно злопамятны, высокомерны, вспыльчивы и заносчивы, становится понятно, почему не слишком их жалуют в рабочем коллективе. К тому же нередко Акулина слишком капризна, вплоть до вздорности.
Дорогая Акулина,
Ты прекрасна и невинна,
Словно Ангел белокрылый,
Даришь людям свет и силы.
С именинами, родная!
Пусть судьба твоя шальная
Принесет тебе покой,
В этой жизни непростой!
Ждем вестей мы, Акулина,
В день особый, говорим:
У тебя ведь именины!
Поздравляем Акулин!
Поздравляем, взгляд твой светлый
Дарит позитив нам всем.
Если вдруг надежды нету -
Позови нас насовсем.
Мы тебе сказать готовы,
Что для счастья повод есть.
Отмечаем праздник снова -
Поздравлять тебя ведь честь!
Дорогая Акулина
Ты прекрасна как картина,
Отмечай же именины,
Принимай цветов корзину,
Поздравлений целый воз,
И улыбочек поднос,
Пожеланий два вагона,
И подарков тебе тонна.
Сегодня праздник Акулины,
У Акулины - именины,
К ней поздравления летят,
И гости выстроились в ряд.
Пускай у милой Акулины,
Жизнь будет сладкой как малина,
Пусть счастье захлестнет лавиной,
И будет все у Акулины!
У милой Акулины
Сегодня именины,
Желаем мы тебе,
С триумфом по судьбе
К мечте своей идти
По ровному пути.
Пусть солнце из-за туч
Тебе протянет луч,
Придет пускай успех,
И знай - ты лучше всех.