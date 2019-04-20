Именины (День Ангела) Акулины: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Акулина пришло на Русь после христианизации, и начало быстро завоевать популярность преимущественно в крепостном сословии.

Вначале было распространено в основном среди служительниц церкви, затем этим именем стали называть своих детей простые жители. Покровительницей имени является святая мученица Акилина Младшая, которая была заключена в мрачной холодной башне за то, что убежала со своим любимым из дому, невзирая на запрет отца. За мучения, которым она подверглась в башне перед смертью, церковь приняла решение причислить ее к лику святых.

Невзирая на возраст, для Акулины самым важным в жизни является любовь. Отличают девушку влюбчивость и необычайная страстность, достичь цели ей помогают настойчивость и решительность. Жаль только, что она слишком хорошо думает об окружающих людях и потому Акулине не раз приходится страдать из-за излишней доверчивости.

Работа для Акулины всегда находится на втором плане, личные переживания и симпатии значат для нее гораздо больше. если же учесть, что женщины с таким именем довольно злопамятны, высокомерны, вспыльчивы и заносчивы, становится понятно, почему не слишком их жалуют в рабочем коллективе. К тому же нередко Акулина слишком капризна, вплоть до вздорности.

Поздравления

Дорогая Акулина,

Ты прекрасна и невинна,

Словно Ангел белокрылый,

Даришь людям свет и силы.

С именинами, родная!

Пусть судьба твоя шальная

Принесет тебе покой,

В этой жизни непростой!

Ждем вестей мы, Акулина,

В день особый, говорим:

У тебя ведь именины!

Поздравляем Акулин!

Поздравляем, взгляд твой светлый

Дарит позитив нам всем.

Если вдруг надежды нету -

Позови нас насовсем.

Мы тебе сказать готовы,

Что для счастья повод есть.

Отмечаем праздник снова -

Поздравлять тебя ведь честь!

Дорогая Акулина

Ты прекрасна как картина,

Отмечай же именины,

Принимай цветов корзину,

Поздравлений целый воз,

И улыбочек поднос,

Пожеланий два вагона,

И подарков тебе тонна.

Сегодня праздник Акулины,

У Акулины - именины,

К ней поздравления летят,

И гости выстроились в ряд.

Пускай у милой Акулины,

Жизнь будет сладкой как малина,

Пусть счастье захлестнет лавиной,

И будет все у Акулины!

У милой Акулины

Сегодня именины,

Желаем мы тебе,

С триумфом по судьбе

К мечте своей идти

По ровному пути.

Пусть солнце из-за туч

Тебе протянет луч,

Придет пускай успех,

И знай - ты лучше всех.