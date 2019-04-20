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Суббота, 20.04.2019
В МИД Польши уверены, что Украина сохранит европейский курс после выборов
В МИД Польши уверены, что Украина сохранит европейский курс после выборов
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В МИД Польши уверены, что Украина сохранит европейский курс после выборов

В МИД Польши уверены, что Украина сохранит европейский курс после выборов
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: МИД Польши считает, что кто бы ни руководил Украиной, курс на евроинтеграцию будет сохранен.

Курс Украины на сближение с ЕС будет определять позиция общества, и он будет сохранен независимо от того, кто станет новым президентом Украины.

Такое мнение в интервью PAP высказал заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

"Я лично не рассматриваю выборы (в Украине - ред.) с точки зрения угрозы. Считаю, что гарантом прозападного курса Украины является позиция украинского общества, которая неоднократно выражалась и в рамках избирательных кампаний, и во время протестов на Майдане. Мне кажется, что пусть кто будет руководить Украиной, курс евроатлантической интеграции будет сохранен", - заявил Пшидач.

Польский дипломат отметил, что едва ли не впервые в новой истории Украины оба кандидата, которые попали во второй тур президентских выборов, декларируют прозападную ориентацию.

По словам заместителя главы МИД РП, то, что первый тур выборов в Украине прошел без препятствий и в соответствии с демократическими стандартами, свидетельствует о зрелости украинских институтов.

Пшидач, который месяц назад был назначен на должность заместителя министра, отметил, что одним из приоритетов в его работе будет поддержка проевропейского и реформаторского курса Украины.

Он также отметил, что Польша будет ожидать от Украины решения проблем в исторической плоскости. В этом контексте он отметил, что Варшава ожидает от Киева снятия запрета на проведение польской стороной эксгумационных работ в Украине.

Как известно, Украина наложила запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине в апреле 2017 года после разрушения польскими радикалами украинского места памяти в селе Грушовичи.

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Евроинтеграция, МИД Польши, Выборы 2019: Второй тур, Марчин Пшидач.
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