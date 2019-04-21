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Приметы и обряды на 21 апреля - День Вадима Ключника

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Приметы и обряды на 21 апреля - День Вадима Ключника
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 21 апреля православная церковь вспоминает святого Иродиона, в народе этот день называют днем Вадима Ключника, Родивоном.

Иродион был одним из апостолов "от семидесяти", епископом, родственником апостола Павла. Вместе с Петром и Павлом Иродион был казнен за веру при римском императоре Нероне.

Половодье в разгаре, "а вешние воды и царь не уймет". Но не лед и вода были героями этого дня. Его главным событием считалась встреча солнца с месяцем, которые, по преданию, с наступлением морозов расходились в разные стороны и не виделись до самой весны. А потому в день первого свидания долго рассказывали друг другу о своем житье-бытье, о том, что во время разлуки делали, кого на пути повстречали. Иногда случались между ними ссоры, которые заканчивались, как правило, землетрясениями, наводнениями и пожарами. В ссорах этих обычно обвиняли месяц, так как считали его "гордым и заносчивым".

Впрочем, людям недосуг было в дела небесные вникать, им и на земле забот хватало: "На Родиона ставь соху, паши под овес". Мешкать некогда: "Весной час прогуляешь- годом не наверстаешь". А весенний дождь или распутица в день Вадима Ключника только на руку: "Хоть грязь топчи, а овес мечи", "Когда на дороге грязь, тогда овес князь". О начале посевной напоминали даже лягушки: "Лягушка с голосом - сей овес". А продолжался сев овса до тех пор, пока цвели яблони и груши, и пока не переставали летать над цветущими деревьями длинные черные мухи, которые пропадали одновременно с опавшими цветами деревьев. Мухи эти считались овсяными и никакого урона никому не приносили. А что касается многих других насекомых - иначе как вредителями их не называли, ведя с ними беспощадную борьбу.

Считалось, что в этот день нужно особенно почитать воду и ее источники. Народ 21 апреля отправлялся к рекам и озерам для того чтобы почистить водоемы, отомкнуть весенние пути - считалось, что без этого весны не будет. Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку 21 апреля вода обладала целебными свойствами, позволяла лечить самые разные болезни.

Трава в день Вадима Ключника уже начинала пробиваться на поверхность, а предки верили, что в этот день Месяц с Солнцем встречается, и встречи эти могли сулить, как плохое, так и хорошее для людей. Добрая встреча приводит к ясной и теплой погоде, по которой судили о теплом лете. Если встреча была неудачной, то день был дождливым, и тогда говорили, что это очень плохой знак - скорее всего, летом будет неурожай и засуха. Также верили, что светила встречаются и расходятся, а встречаются вновь только весной, 21 апреля. Они делятся между собой новостями и могут поссориться. В таких случаях люди винили во всем Месяц, который, согласно верованиям, действительно, обладал злой силой.

Народные приметы 21 апреля

Ранние и короткие сумерки с красноватой луной - на следующий день будет тепло, но велика вероятность возникновения гроз

Солнечный день в день Вадима Ключника - лето вскоре наступит

Облачность и туман - примета, которая сулит, что год будет неурожайным

Земледельцы во время подготовки к пахоте обращали внимание на следующую примету.

Если ком земли при падении рассыпается, то пора приступать к земляным работам и обработке грунта. Кстати, в народе 21 апреля называли днем Родиона и говорили: "Родион - выверни оглобли".

Зацвели яблони и груши - можно сеять овес

Береза 21 апреля распустилась - это также предвещает благоприятное время для посева овса. Аналогичным образом объясняли то, что береза распустилась Земля мхом обросла во время запашки - примета, которая гласит, что лен будет волокнистым

Дуб в ухо заячье разворачивается - пришло время посева овса

Лягушки квакают - можно начинать сеять овес

Знаменательные события в истории: 21 апреля 2019 года

Светлый и солнечный день - лето будет благоприятным, и наоборот

Теплый вечер и спокойная ночь на Родиона - будет жаркое и сухое лето. Туманное утро - жди непогоды в летние дни

Кроты и хомяки 21 апреля начинают выгребать землю из нор - можно овес сеять

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