Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христоса

Новости Украины: С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста.

Вербное воскресенье отмечается накануне Пасхи. Поскольку это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год меняется. Пасху мы отмечаем 28 апреля, то есть Вербное воскресенье приходится на 21 апреля.

Вербное воскресенье 2019: традиции праздника 21 апреля

Пожалуй, самой распространенной традицией Вербного воскресенья можно считать удары вербой. После того, как вербу освятили на утренней службе в церкви, люди ударяли друг друга веточками и приговаривали: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

В народе считали, что освященная верба обладает особой очистительной силой, которая способна спасти домашний скот от порчи, болезней и сглаза.

Вербное воскресенье 2018: приметы и поговорки дня

В Вербную неделю устраивали вербные базары, где продавали различные детские игрушки, книги и сласти. Там же покупали и связанную в пучки вербу. При этом к пучку полагалось привязывать бумажного ангелочка, которого называли "вербный херувим".

Кроме того, с вербой связано много поговорок и примет: "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "На вербной мороз - яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед", "Не верба бьет, а старый грех".

Вербное воскресенье 2019: почему именно верба

В народе верба всегда олицетворяла весну и новую жизнь. Поэтому она и стала религиозным символом. Кроме того, вербовые ветки называют "ветвями добродетели": они метафорично тянутся к небу.

Кроме того, в Ветхом Завете говорится о том, что в храм люди должны были приносить молодые веточки вербы. Ее освящают в субботу на Всенощном бдении. После этого, вербу несут домой и ставят в воду: если она пустит корни – можно высадить в землю, а если засохнет – ни в коем случае не выкидывайте их, можно только сжечь.

Вербное воскресенье 2019: как отмечают украинцы

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник 21 апреля

В этот день нельзя работать: убирать, готовить, шить.

Откажитесь от активных развлечений, а также употребления алкоголя (можно позволить себе немного вина).

Как и в остальные дни Великого поста, нельзя есть продукты животного происхождения (можно есть рыбу).

Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.