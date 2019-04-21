Вербные ветки на Вербное воскресенье 2019: Сколько должно быть и как их украсить

Новости Украины: Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) - христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.

Вербные ветки стали одним из главных атрибутов и символов Вербного Воскресенья перед Пасхой 2019. Мы расскажем, что они значат, сколько веточек вербы нужно на Вербное Воскресенье для службы. А также покажем примеры того, как украсить вербу на Вербное Воскресенье.

Вербное Воскресенье всегда ассоциируются у нас с важным атрибутом этого дня - вербными ветками. В наших странах они пришли на замену пальмовым ветвям, которые возложили на землю жители Иерусалима, когда Иисус входил в их город.

В ночь на Вербное Воскресенье принято приходить в церковь с вербными ветками, которые там обязательно освятят. После службы их несут домой, веря, что после прикосновения к веткам вербы можно получить исцеление от болезни. В этот период ветки вербы становятся символом встречи Иисуса с людьми, которые увидели в Нем Мессию после того, как он воскресил Лазаря из мертвых.

Сколько веточок вербы нужно на Вербное Воскресенье

Сколько веточек вербы нужно на Вербное Воскресенье - в этом вопросе нет единого ответа, так как ветки вербы мы несем в церковь как символ. Некоторые стараются сорвать непарное количество ветвей, а другие берут на службу количество веточек вербы, которое соответствует числу членов семьи.

Как украсить вербу на Вербное воскресенье

Кому-то наверняка захочется сделать украшение вербы на Вербное Воскресенье своими руками. Здесь перед нами открывается много чудесных вариантов. Одним из самых простых, но при этом красивых, вариантов использования вербы в декоре может стать красивый букет, который вы собрали своими руками.

Есть еще вариант украшения вербы на вербное воскресенье хранит в себе маленький секрет - для декора в преддверии Пасхи 2019 используют искусственные ветки вербы. Из них можно сплести венок или небольшую корзину.