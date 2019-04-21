Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
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Сегодня в Польше желающих проголосовать больше, чем 31 марта

Сегодня в Польше желающих проголосовать больше, чем 31 марта
10:20 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: В Варшаве из-за высокой явки на участке огромная очередь избирателей с самого утра.

В Варшаве у посольства Украины образовалась огромная очередь из избирателей, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участок в посольстве открылся в 9 утра, но уже за час была большая очередь избирателей. Очевидцы сообщают, что желающих проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.

Во время первого тура голосование на участке в Варшаве пришлось продолжить после 20:00 из-за большого количества желающих.

Отметим, что кроме Варшавы, украинцы в Польше могут голосовать в консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске.

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

Напомним, в столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

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Варшава, Польша, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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