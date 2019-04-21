Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Роналду завоевал юбилейный титул в профессиональной карьере
Роналду завоевал юбилейный титул в профессиональной карьере
Вербные ветки на Вербное воскресенье 2019: Сколько должно быть и как их украсить
Вербные ветки на Вербное воскресенье 2019: Сколько должно быть и как их украсить

Католическая Пасха 2019: Особенности церковного праздника

Католическая Пасха 2019: Особенности церковного праздника
11:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является Пасха.

Пасха - христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия (между 22 марта и 25 апреля).

Название праздника восходит к еврейскому "Песах": еврейская Пасха, посвященная избавлению Израиля от египетского рабства.

Для верующих Пасха (Easter) - праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему, это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве.

Католическая Пасха 2019: поздравления в стихах и открытках

Главным атрибутом Пасхи считаются яйца и зайцы, их приносящие.

Вербное воскресенье 2019: Красивые поздравления в открытках для близких

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки - возлюбленным, в обмен на пальмовые ветки.

В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Италия, Праздник, Рим, мир, Дата, Храм, Традиции, Воскресенье, Огонь, Католики, Католическая, Пасха, Православная, Христа, Католическая Пасха 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 Беринчик решением судей победил Аракаву
03 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
05 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На избирательных участках в ряде областей крайне мало наблюдателей
На избирательных участках крайне мало наблюдателей
Сегодня проходят выборы в Северной Македонии: в бюллетене всего 3 кандидата
Северная Македония выбирает среди 3 кандидатов
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Режиссер Роман Полански пытается вернутся в Академию кинематографических искусств
Режиссер Роман Полански пытается вернутся в Академию кинематографических искусств
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь