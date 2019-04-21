Католическая Пасха 2019: Особенности церковного праздника

Новости Украины: Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является Пасха.

Пасха - христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, отмечаемый католической церковью в первое воскресенье после полнолуния после весеннего равноденствия (между 22 марта и 25 апреля).

Название праздника восходит к еврейскому "Песах": еврейская Пасха, посвященная избавлению Израиля от египетского рабства.

Для верующих Пасха (Easter) - праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему, это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве.

Главным атрибутом Пасхи считаются яйца и зайцы, их приносящие.

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают, разбрасывая скорлупу. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки - возлюбленным, в обмен на пальмовые ветки.

В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.