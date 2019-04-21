Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника

Этот светлый и чистый праздник наступает за семь дней до Пасхи и приходится в 2019 году на 21 апреля.
Это день, когда Сын Божий вошел в Иерусалим, поэтому другое его название - "Вход Господень в Иерусалим". Произошло это знаменательное событие после того, как Иисус провел воскрешение Лазаря.
Традиции Вербного Воскресения
Среди главных традиций - ночное бдение в храме. С собой нужно принести веточку вербы и освятить ее. По возвращении из церкви было принято легонько ударить домочадцев освященной веточкой, очищая их от сглаза и порчи, привлекая силу и здоровье на весь год. Кстати, вербу рвали только с молодых и крепких деревьев, избегая старых растений с больными и сухими ветвями. Также нельзя рвать вербу с деревьев, растущих недалеко от кладбища, и тех, которые склоняют ветви над водой.
Вербное воскресенье - это последний день, когда христианин может немного отдохнуть душой и телом и набраться сил перед главным испытанием - Страстной неделей, предваряющей Светлую пасху Христову.
Крайне нежелательно выполнять все виды работ, требующие приложение каких-либо физических усилий. Вербное воскресенье является выходным днём, который необходимо проводить в тихой и спокойной атмосфере. Лучше провести день в окружении близких и родных людей в церкви.
Народные приметы Вербного воскресенья
Поверья в Вербное воскресенье
Без вербы - не весна.
Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.
Где вода, там верба, а где верба, там и вода.
Мороз - яровые хлеба хороши будут.
Если перед Вербным Воскресеньем появилось много "сережек" вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.