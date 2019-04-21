Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
ЦИК: Выборы президента Украины проходят в штатном режиме
ЦИК: Выборы президента Украины проходят в штатном режиме
Кроуфорд бросил вызов Спенсу
Кроуфорд бросил вызов Спенсу
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника
Вербное воскресенье 2019: Приметы, традиции и поверья праздника

Выборы 2019: в Австралии завершили голосование с явкой 7,2%

Выборы 2019: в Австралии завершили голосование с явкой 7,2%
13:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Украинцы в Австралии первым завершили процедуру голосования на президентских выборах.

Завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, открывшимся первым среди иностранных участков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще в субботу. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

"Традиционно активные Канберра и Сидней, особенно тепло приветствуют украинцев из других штатов и территорий, в частности, Мельбурна, которые машинами и даже мотоциклами преодолели более 1500 тысяч км, чтобы отдать свой голос за будущее Украины", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В первом туре на этом участке проголосовали 125 избирателей, явка составила 7,2%.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже - в Казахстане.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Голосование, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
03 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
04 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
05 Беринчик решением судей победил Аракаву
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президентские выборы 2019: Порошенко с семьей проголосовали
Порошенко с семьей уже проголосовали
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь