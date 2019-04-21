Пасха 2019: Что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Новости Украины: Оказывается, в пасхальной корзине непременный продукт только один.

Куличи, яйца, соль, вода и хрен - основные составляющие пасхальной корзины римо-католиков. Христиане западного обряда празднуют Пасху на неделю раньше, чем православные.

В пасхальную корзину можно класть почти все, главное - не забывать о яйцах красного цвета, потому что "Иисус Христос родил жизнь в своей крови".

В отличие от православных верующих, католики несут в свои дома корзины с освященными яствами еще в субботу. А пировать пасхальными блюдами начинают сразу после утренней службы. За столом собирается вся семья.

В начале пасхального богослужения на улице зажигают Пасхал - большую свечу, огонь от которой раздают всем христианам. Считается, что это огонь мира и вечности. Следующая часть богослужения - Литургия Слова, девять библейских чтений. А уже потом начинается освящение пасхальных корзин.