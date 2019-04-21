Польша может сделать бесплатным роуминг для украинцев

Новости Украины: Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша планирует отменить роуминг для жителей соседних стран, включительно и для украинцев.

Одним из новых проектов, которые Министерство иностранных дел Польши планирует инициировать в рамках развития программы "Восточного партнерства", является отмена платы за роуминг в Польше для жителей соседних стран, в том числе украинцев. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марцин Пшидач в интервью польскому изданию РАР по случаю десятой годовщины существования "Восточного партнерства".

Так, по словам чиновника, Польша намерена добиваться сближения правовых систем государств-участников "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина – прим. ред.) с европейскими системами. Второе предложение Польши – сделать ставку на секторальное сотрудничество.

"Примером таких действий может служить, например, отмена роуминговых сборов, которые будут очень ощутимы для простых людей, в том числе для украинцев, проживающих в Польше", - отметил Пшидач.

Как сообщалось, разговоры об отмене роуминга в ЕС ведутся уже давно. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в конце 2018 года прогнозировал первые серьезные результаты в вопросе отмены роуминга с Европейским Союзом в 2019 году.