Именины (День Ангела) Вадима: значение имени и поздравления

Имя Вадим имеет две версии происхождения. По первой версии, имя Вадим имеет отношение к древнеарийскому сочетанию "сеящий смуту", "спорить".
По второй версии, у имени Вадим древнеславянское происхождение. По одному мнению, это имя образовалось от двух корней древнеславянского языка. Первый корень – "вадить", что означает "манить, привлекать, звать", другой – "има, имати", означающий "обладать, иметь". Получается, что имя Вадим можно перевести как "имеющий привлекательность, любимый, зовущий". Также существует вариант толкования славянского "вадить", как "спорить; приручать", поэтому имя Вадим часто переводят в значении "спорщик, смутьян". По второму мнению, имя Вадим происходит от слова "волод", которое трактуют в значении "правитель".
По звучанию имя напоминает слово "вода", которая бывает в совершенно различных состояниях: штиль или буря, спокойное озеро или же горная река.
Поведение Вадима можно сравнить с водой. Этот мужчина может быть совершенно различным: то внезапно вспылит, то моментально успокаивается. При этом Вадим не помнит обид, отходчив и не злопамятен, все стрессы и переживания в нем не задерживаются – всё уносится, как вода. Это очень полезное для Вадима качество – ему легко налаживать отношения в новом коллективе, он дружелюбен и далек от конфликтности.
Вадиму свойственно болеть за дело, за которое взялся. Он приложит максимум усилий, чтобы дойти до успешного завершения. Ему мешает лишь один недостаток – нехватка честолюбия и отсутствие одержимости, которые позволяют другим людям добиваться грандиозных успехов.
Вадиму нравится говорить правду в глаза, он прямолинеен. И это не от желания кого-то оскорбить или сознательно обидеть, а только потому, что он считает, что лучше быть честным, чем постоянно изворачиваться и менять точку зрения.
Вадим – таинственный и скрытный человек. Сложно понять, что он на самом деле думает, а ограничить его свободу почти невозможно. С годами Вадим несколько теряет свою мужественность, но приобретает устойчивость и склонность к постоянству.
Вадим очень общителен, способен заразить окружающих своей жизнерадостностью. Его можно отнести к тем мужчинам, которые не пропускают ни одной юбки. Мужчина совершенно не стесняется своих желаний. Для друзей Вадим всегда остается мягким и заботливым, с женщинами страстен и порой нескромен. Он отлично разбирается в людях.
Вадим не мучает себя рассуждениями о доброе и зле или о смысле своего существования. Он больше озабочен сиюминутными проблемами. Вадим всегда готов помочь близким, щедр на добрые поступки. Всю жизнь на первом плане для него будут стоять отношения с родителями, которыми он очень дорожит. Это деятельный человек, неравнодушный к чужому горю.
Вадим долго не может выбрать себе профессию, которая оказалась бы ему по душе. Качества этого мужчины позволяют ему стать неплохим руководителем. Он не забывает о своих сотрудниках и обязателен в делах. Если Вадим пообещал что-либо сделать, то он обязательно доведет это дело до конца. Этому мужчине можно доверить даже самые ответственные задания, поскольку ему не свойственно совершать не обдуманных поступков или выдавать чьих-то тайн. Общительность Вадима открывает ему новые полезные знакомства, а настойчивость позволяет добиваться необходимого.
Поздравления
Вадим весь светится от счастья!
Ведь у него сегодня — праздник!
Пускай обходят все ненастья,
Не обижает пусть начальник.
И для тебя мы поздравок,
Вдруг дружно, вместе сочинили.
Пусть счастья будет — потолок!
И, чтоб легко все, без усилий!
Вадим, тебе любя желаю я:
Будь честен, весел и любим.
А если вдруг тебе случится,
Что жизнь заставит поклониться,
Ты не стесняясь поклонись,
И снова гордо распрямись.
И вновь вперёд шагай ты смело,
Со штурмом крепости бери!
Я желаю оставаться
Сильным, храбрым, волевым,
Эталонный ты мужчина,
Замечательный Вадим.
Я тебе желаю счастья,
Быть уверенным, успешным,
Популярным у красоток
И богатеньким, конечно.
Не может Вадим, никак, без работы...
Она заменила ему все на свете!
Все время в уме у него лишь заботы,
А как же жена, родные и дети?
Вадим, ты смотри, не надо надрыва!
Сегодня в твой праздник хотим мы сказать:
"Душа ведь не может прожить без порыва,
Любить, веселиться, дружить и играть!"