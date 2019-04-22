Именины (День Ангела) Вадима: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Вадим – это сокращенная форма имени Вадимир, означающего "сеять смуту, спорить".

Имя Вадим имеет две версии происхождения. По первой версии, имя Вадим имеет отношение к древнеарийскому сочетанию "сеящий смуту", "спорить".

По второй версии, у имени Вадим древнеславянское происхождение. По одному мнению, это имя образовалось от двух корней древнеславянского языка. Первый корень – "вадить", что означает "манить, привлекать, звать", другой – "има, имати", означающий "обладать, иметь". Получается, что имя Вадим можно перевести как "имеющий привлекательность, любимый, зовущий". Также существует вариант толкования славянского "вадить", как "спорить; приручать", поэтому имя Вадим часто переводят в значении "спорщик, смутьян". По второму мнению, имя Вадим происходит от слова "волод", которое трактуют в значении "правитель".

По звучанию имя напоминает слово "вода", которая бывает в совершенно различных состояниях: штиль или буря, спокойное озеро или же горная река.

Поведение Вадима можно сравнить с водой. Этот мужчина может быть совершенно различным: то внезапно вспылит, то моментально успокаивается. При этом Вадим не помнит обид, отходчив и не злопамятен, все стрессы и переживания в нем не задерживаются – всё уносится, как вода. Это очень полезное для Вадима качество – ему легко налаживать отношения в новом коллективе, он дружелюбен и далек от конфликтности.

Вадиму свойственно болеть за дело, за которое взялся. Он приложит максимум усилий, чтобы дойти до успешного завершения. Ему мешает лишь один недостаток – нехватка честолюбия и отсутствие одержимости, которые позволяют другим людям добиваться грандиозных успехов.

Вадиму нравится говорить правду в глаза, он прямолинеен. И это не от желания кого-то оскорбить или сознательно обидеть, а только потому, что он считает, что лучше быть честным, чем постоянно изворачиваться и менять точку зрения.

Вадим – таинственный и скрытный человек. Сложно понять, что он на самом деле думает, а ограничить его свободу почти невозможно. С годами Вадим несколько теряет свою мужественность, но приобретает устойчивость и склонность к постоянству.

Вадим очень общителен, способен заразить окружающих своей жизнерадостностью. Его можно отнести к тем мужчинам, которые не пропускают ни одной юбки. Мужчина совершенно не стесняется своих желаний. Для друзей Вадим всегда остается мягким и заботливым, с женщинами страстен и порой нескромен. Он отлично разбирается в людях.

Вадим не мучает себя рассуждениями о доброе и зле или о смысле своего существования. Он больше озабочен сиюминутными проблемами. Вадим всегда готов помочь близким, щедр на добрые поступки. Всю жизнь на первом плане для него будут стоять отношения с родителями, которыми он очень дорожит. Это деятельный человек, неравнодушный к чужому горю.

Вадим долго не может выбрать себе профессию, которая оказалась бы ему по душе. Качества этого мужчины позволяют ему стать неплохим руководителем. Он не забывает о своих сотрудниках и обязателен в делах. Если Вадим пообещал что-либо сделать, то он обязательно доведет это дело до конца. Этому мужчине можно доверить даже самые ответственные задания, поскольку ему не свойственно совершать не обдуманных поступков или выдавать чьих-то тайн. Общительность Вадима открывает ему новые полезные знакомства, а настойчивость позволяет добиваться необходимого.

Поздравления

Вадим весь светится от счастья!

Ведь у него сегодня — праздник!

Пускай обходят все ненастья,

Не обижает пусть начальник.

И для тебя мы поздравок,

Вдруг дружно, вместе сочинили.

Пусть счастья будет — потолок!

И, чтоб легко все, без усилий!

Вадим, тебе любя желаю я:

Будь честен, весел и любим.

А если вдруг тебе случится,

Что жизнь заставит поклониться,

Ты не стесняясь поклонись,

И снова гордо распрямись.

И вновь вперёд шагай ты смело,

Со штурмом крепости бери!

Я желаю оставаться

Сильным, храбрым, волевым,

Эталонный ты мужчина,

Замечательный Вадим.

Я тебе желаю счастья,

Быть уверенным, успешным,

Популярным у красоток

И богатеньким, конечно.

Не может Вадим, никак, без работы...

Она заменила ему все на свете!

Все время в уме у него лишь заботы,

А как же жена, родные и дети?

Вадим, ты смотри, не надо надрыва!

Сегодня в твой праздник хотим мы сказать:

"Душа ведь не может прожить без порыва,

Любить, веселиться, дружить и играть!"