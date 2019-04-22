Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18°

Новости Украины: В понедельник, 22 апреля, на западной Украине возможен небольшой дождь, дневная температура поднимется до +18 градусов тепла.

В понедельник, 22 апреля на Правобережье Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы, а на Левобережье - в воздухе. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ночью 22 апреля на Правобережье на поверхности почвы заморозки 0-4°, на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3°", - отмечается в сообщении.

В понедельник, 22 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в западных областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура на Правобережье ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-4°, на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 13-18° тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 22 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +15...+17

Сумы - + 14... + 16

Полтава – +14...+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +15...+17

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17°. По области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, температура днем 13-18° тепла.

23-24 апреля в Украине будет переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный (24 апреля в восточных областях западный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 2-7° тепла, 23 апреля в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 23 апреля 14-19° тепла, 24 апреля 17-22°.

В Киеве и области 23-24 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 2-7° тепла, 23 апреля на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 23 апреля 14-19° тепла, 24 апреля 17-22°.

25-26 апреля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, 26 апреля днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 5-11° тепла; днем 17-22°, на Закарпатье 20-25°. В Киеве и области без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.

Погода в мае

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.