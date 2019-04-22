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Выборы 2019: ГСЧС Украины не получала информации о ЧП

Выборы 2019: ГСЧС Украины не получала информации о ЧП
10:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что о пожарах и опасных событиях в службу во время второго тура выборов не поступало.

В Государственной службе Украины по ЧС информируют, что по состоянию на 7.00 понедельника, 22 апреля, к ним не поступало информации об имеющих отношение к их сфере ответственности событиях, связанных с повторными выборами президента страны.

"Информации о чрезвычайных ситуациях, пожарах и опасных событиях, связанных с предвыборной кампанией и выборами президента Украины в 2019 году, не поступало", - говорится в оперативной информации о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и другого происхождения на территории Украины по состоянию на 7:00 понедельника, обнародованной на сайте ГСЧС.

Вместе с тем, в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что для обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время проведения второго тура выборов президента подразделения Госслужбы по ЧС будут нести службу в усиленном режиме до 9.00 понедельника.

"До 09:00 22 апреля органы управления и подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, - всего около 39 тыс. человек и более 2 тыс. 300 единиц техники включая резерв", - говорится в обнародованном в понедельник утром на сайте ГСЧС сообщении.

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Кроме того, говорится в сообщении, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в г.Киеве дежурят 10 воздушных судов ГСЧС.

"В свою очередь, на случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 ед. техники. Учитывая также случаи обесточивания избирательных участков, которые имели место во время проведения первого тура выборов, ГСЧС может быть задействовано более 700 передвижных электростанций, которые обеспечат автономное электропитание", - добавили в пресс-службе.

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Оценка, ГСЧС, Проведение, Выборы 2019: Второй тур, Повторные выборы президента Украины.
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