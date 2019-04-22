ВНО 2019: когда начнется тестирование и какие сюрпризы ждут абитуриентов

Новости Украины: Тестирование по предметам внешнего независимого оценивания начнется 21 мая, первым предметом будет математика.

Тестирование по предметам внешнего независимого оценивания в этом году начнется 21 мая - экзаменом по математике. Об этом заявил и.о. председателя Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.

"30 апреля, именно после пасхальных праздников, на персональных страницах участники, которые зарегистрировались с помощью пин-кода, смогут распечатать собственно приглашение-пропуск, где будет четко указан адрес пунктов тестирования, куда они должны прибыть на тот или иной предмет - в частности первой будет математика, 21 мая", - отметил Бойко.

По его словам, также в мае абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу (23 мая), испанский, французский, немецкий языки (27), английский язык (28), физику (30). В июне пройдут экзамены по истории Украины (4 июня), биология (6), география (11), химия (13). При этом он добавил, что 14 и 25 июня будут объявлены результаты ВНО и ГИА.

В этом году абитуриенты смогут сдавать внешнее независимое оценивание по иностранному языку на соответствующем своем образовательном уровне - базовом или профильном.

"Мы предложили абитуриентам, в зависимости от того, в каком типе учебного заведения или по какой учебной программе и, соответственно, по каким количеством часов получали полное общее среднее образование в части овладения иностранным языком, предложение остается в силе и на этот год - абитуриенты, которые изучали иностранный язык на уровне "стандарта" или академическом уровне имеют возможность получить ГИА для решения задач именно этих уровней", - отметил Бойко.

По его словам, выпускники учебных заведений с углубленным изучением иностранного языка должны проходить ГИА по профильному уровню.

При этом он добавил, что подавляющее большинство абитуриентов, которые выбрали ВНО по иностранному языку, зарегистрировались именно на "стандартный" уровень, на тестирование по иностранному языку на более высоком уровне в различных городах регистрировалось от 20 до 40% абитуриентов среди тех, кто выбрал иностранную язык для ВНО.

Половина участников внешнего независимого оценивания еще не определилась с направлением дальнейшего обучения, а следовательно выбрала 4 предмета для прохождения тестирования.

"Половина абитуриентов выбирает три предмета, половина - четыре предмета. То есть мы можем предсказать или спрогнозировать, что около 50% наших абитуриентов, выбирая три учебных предмета как конкурсные для поступления в высшие учебные заведения, уже определились с направлением подготовки и уверенно себя чувствуют, и понимают в приемную комиссию какого учебного заведения понесут свои оригиналы документов. Половина абитуриентов еще колеблется с направлением подготовки и поэтому выбирает 4-й предмет, дополнительный, который позволяет расширить возможные направления", - отметил Бойко.

По его словам, ученики заведений профтехобразования преимущественно выбирали по 2 учебные предметы (77,7%) для прохождения ВНО. Среди выпускников прошлых лет три предмета выбрали 28,92% абитуриентов, а четыре - 41,41%.