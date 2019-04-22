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Дневная температура постепенно повышается: в Украину идет потепление

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Дневная температура постепенно повышается: в Украину идет потепление
15:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается существенное потепление.

В ближайшие сутки, 23 апреля, территория Украины останется под воздействием северного антициклона, но прохладный воздух медленно начнет отступать на восток. Ночная температура почти не изменится, а дневная будет повышаться, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме большинства районов западных областей, на поверхности почвы заморозки 0-4°, днем 15-20° тепла; в Карпатах ночью заморозки 0-2°, днем 5-10° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 18-20°.

Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 23 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью +4...+6, днем +18...+20
  • Львов – ясно, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +2...+4, днем +17...+19
  • Тернополь – ясно, ночью +2...+4, днем +16...+18
  • Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +17...+19
  • Хмельницкий – ясно, ночью +2...+4, днем +16...+18
  • Луцк – ясно, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Ровно – ясно, ночью +2...+4, днем +17...+19
  • Житомир – ясно, ночью +3...+5, днем +16...+18
  • Винница – дождь и грозы, ночью +2...+4, днем +16...+18
  • Одесса – дождь и грозы, ночью +4...+6, днем +14...+16
  • Николаев – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Херсон – ясно, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Симферополь – ясно, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Черкассы – дождь, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Чернигов – дождь, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Сумы – дождь, ночью +4...+6, днем +16...+18
  • Полтава – дождь, ночью +4...+6, днем +17...+19
  • Днепр – ясно, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Запорожье – ясно, ночью +3...+5, днем +16...+18
  • Донецк – ясно, ночью +2...+4, днем +16...+18
  • Луганск – ясно, ночью -1...+1, днем +16...+18
  • Харьков – ясно, ночью +3...+5, днем +17...+19
  • Киев – дождь, ночью +4...+6, днем +18...+20

24 апреля - без осадков, лишь на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный (в восточных областях северный), 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и области 24 апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 17-22°.

Прогноз погоды на 24 апреля, фото: meteo.gov.ua

25-26 апреля в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, 26 апреля днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 5-11° тепла; днем 17-22°, на Закарпатье 20-25°. В Киеве и области без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.uа

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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Погода, Дожди, Синоптики, Прогноз погоды, Погода на 23 апреля, Прогноз погоды на выходные.
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