Пасхальная корзина: что положить в нее на православную Пасху

Новости Украины: У католиков набор продуктов для пасхальной корзины поменьше, в него не входят мясные продукты и овощи. Православные же любят положить и буженину, и даже чеснок.

При упоминании слова Пасха у большинства возникает образ той самой вкусной и украшенной корзинки, которую несут в Великое Воскресенье к церкви. Но у каждой религии свои традиции того, что нужно взять с собой, а от чего лучше отказаться.

Православные готовят пасхальную корзинку за несколько дней к самому празднику. Некоторые хозяйки пекут куличи еще в чистый четверг, а в субботу готовят мясные блюда и красят яйца. Удивительно, но священнослужители говорят, что строгих правил в этом деле нет. Есть, разве что, рамки разумного. Так что же положить в пасхальную корзину на православную Пасху?

1. Кулич и пасха. Да, это не одно и то же. Традиционный кулич - это та сама испеченная "бабка", которую в давние времена украшали пшеном (за неимением ничего другого) и цветами из пресного теста. Сегодня же разнообразие декора настолько велико, что даже начинающие кулинары способны создать шедевр из готового кулича. Что касается пасхи, то это творожное блюдо в форме пирамиды.

Его рецептов также много, но в способе приготовления главным остается то, что сырная масса должна "сбросить" лишнюю жидкость. Для этого специальную форму для пасхи выстилают марлей, и только тогда выкладывают творожное "тесто". Остатками ткани закрывается верх и все это придавливают прессом. На следующий день пасху аккуратно вынимают и кладут в корзину. Но лучше оставить ее в форме и в таком виде ее освятить, а уже дома за праздничным столом торжественно подать.

2. Яйца и соль. Красивые расписные крашанки принято не только оставлять для праздничной корзинки, но еще и дарить близким как открытку с пожеланиями счастья и здоровья. Обязательно следует положить яйца, сваренные в луковой шелухе до красного цвета. это является главным символом праздника. Соль среди обязательных составляющих корзины - символ добра и изобилия. Также в Библии считается, что она является символом связи между Богом и людьми.

3. Хрен, чеснок и сено. Класть в пасхальный набор соус с хрена и свеклы - традиция, которая распространена и у православных, и у католиков. Сам продукт символизирует вкус греха, от которого нас откупил Иисус своею смертью и воскресением. Но стоит отметить, что на западной части Украины также берут чеснок. А еще в тех же краях любят выстилать дно корзины сеном, и только потом класть все необходимое. На Западе страны считается, что таким образом можно привлечь богатство, а доме весь год будет достаток всего.

4. Мясо и колбасы. В центральной части Украины всегда кладут буженину и колбасу домашнего приготовления. Именно домашние, а не покупные. Приготовить их можно в субботу, чтобы мясо настоялось и охладело. Но некоторые хозяйки идут на хитрость, и заготавливают все еще в четверг, а чтобы готовая колбаса и буженина не пропали, их кладут в самое холодное место в холодильнике или вовсе в морозилку. Главное потом не забыть о них в день Пасхи.

5. Вино и деньги. Этот пункт не является обязательным для всех регионов страны. А в некоторых городах священники и вовсе не поддерживают алкоголь (даже вино) среди содержимого корзины. Единственным исключением остается кагор, но лучше всего, если вино приготовлено в домашних условиях. А вот что касается денег, то традиция освящать их вместе с куличами и всем остальным появилась на Закарпатье и Западной Украине. Местные признаются, что кладут в корзину и гривны, и доллары, а потом одну из купюр оставляют в кошельке "для расплода".

Стоит добавить, что каким бы ни был набор пасхальной корзинки, главное - успеть зажечь церковную свечу в момент освящения. И потом постараться занести ее непогашенную в дом. И точно зажечь ее за праздничным столом в кругу семьи и близких вам людей.