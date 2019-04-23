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В Украине отмечают День психолога

В Украине отмечают День психолога
11:18 Сегодня Телеграф Фото: doc.ua

Новости Украины: Быть психологом - дело ответственное. Ведь люди обращаются за помощью и надеяться получить мудрый совет, ответ на все вопросы и дальнейший алгоритм действий.

Самые нестандартные ситуации в жизни, самые трагические события, самые глубокие травмы - все это впитывает в себя психолог, выслушивая своих "пациентов". И при этом специалисту необходимо сохранить равновесие, чтобы сделать правильные выводи "со стороны" и дать полезный совет, как поступать дальше. 23 апреля они отмечают свой профессиональный праздник - Всеукраинский день психолога.

Очень правильный и знаменитый психолог Жан Пиаже еще в 21 веке объявил, что психология станет одной из ведущих наук. С каждым десятилетием его пророчество воплощается в реальность. Сегодня мы можем подшучивать на тему Фрейда бесконечно, но в чем-то он был прав, если его цитаты до сих пор пользуются успехом. И, что скрывать, у каждого из нас есть своя антистрессовая "отдушина", будь то книга, фильм, чья-нибудь жилетка, в которую можно поплакаться. Но все чаще люди обращаются к специалисту, не желая выносить сор из избы. И это правильно, поскольку в данном случае можно получить и квалифицированную помощь.

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Стоит сказать, что официально психологию признали как науку только в 1870-х годах, когда была открыта первая лаборатория экспериментальной психологии. Ее возглавил врач Вильгельм Вундт, в рамках своих проектов он постигал человеческий разум, изучая составные части человеческого сознания. С помощью своих техник он представил психологию как науку, такую же, что и физика и химия. Короче говоря, после него психологов стали уважать еще больше.

Теперь с помощью данной науки удается не только помогать конкретным людям, но и изучать социум. И благодаря многочисленным исследованиям сегодня можно получить ответы на подсознательные реакции человека, а также помочь постичь себя и изменить отношение к ситуации. Говорят также, что психология - это наука о душе без ее изучения. По сути, пока пациент рассказывает свою историю, доктор выслушивает и созидает за реакциями, с чего делает выводы.

Одним из современных и активно развивающихся направлений является политическая психология. В рамках этого изучается поведение политиков разных рангов - от регионального чиновника до высшего руководства и влиятельных лиц мировой современной истории. Выводы могут выносится в народ, чтобы общество могло понять, что за человек управляет процессами. Это важно уже потому, что квалифицированные выводы специалистов не травмируют людей так, как самостоятельный к ним путь. И вполне возможно, что он может быть изначально не верный, ведь каждый трактует одну и ту же личность по-разному. Психолог же будет рассматривать реакции политика с точки зрения не только его характера, но и рода деятельности, места работы, уровня напряженности в социуме.

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Психологи помогают нам даже тогда, когда мы того не замечаем. Во время политических перемен в той или иной стране или в целом мире мы любим обсудить вопросы формирования "правильной политики" на кухне, в перерывах на работе, в транспорте. С развитием цифровых технологий поссориться со знакомым на почве иных взглядов на политику можно теперь в любое время суток и в любом месте. Чтобы снизить градус напряжения, в телевизионных новостях в конце выпусков показывают сюжет с положительным смыслом, а в супермаркетах вы не увидите печатных изданий на политическую тематику.

И чтобы доказать важность профессии психолога, напомним вам историю, которая удивила весь мир. В определенный период в британском метро стали наблюдать увеличение количества самоубийств посредством сознательного падения на рельсы. После нескольких случаев за ситуацию взялись психологи. Оказывается, на противоположной стороне платформы на стене висела табличка с надписью "Выхода нет". Она предназначалась для тех, кто прибыл на нужную станцию и встал не у тех дверей. Тем не менее, ожидающие поезда пассажиры по-своему трактовали знак "свыше", и пребывая в упадническом состоянии в результате собственных переживаний, прощались с жизнью. После того, как на всех табличках изменили текст на "Выход с другой стороны", количество самоубийц в британском метро значительно снизилось.

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