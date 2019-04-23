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В НАБУ проходят обыски, сотрудники ГБР проводят выемку документов

В НАБУ проходят обыски, сотрудники ГБР проводят выемку документов
14:13 Сегодня Телеграф Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины: Государственное бюро расследований проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро относительно хищения средств в оборонной сфере.

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро по факту возможного получения взяток за закрытие дело относительно кражи средств в оборонной сфере.

По словам Сарган, на данный момент сотрудники Государственного бюро расследований проводят в здании выемку документов. Они могут подтвердить факт  бездеятельности руководства НАБУ по делу по хищениям в "Укроборонпроме".

Пресс-секретарь Генпрокурора отметила, что информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, "не получила развития в расследовании". Также проверяется информация о внеслужебным отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследовании уголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности через ООО "Отпимумспецдеталь".

Ранее сообщалось, что за год комиссия по инвентаризации обнаружила на заводах ”Укроборонпрома” недостаток комплектующих на миллионы гривен. Проведение инвентаризации продолжается уже около года, и комиссия обнаружила большой недостаток комплектующих к бронетанковому вооружению и другим видам техники (как машин, так и узлов и агрегатов).

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Все по теме:

Генпрокуратура, Укроборонпром, НАБУ, ГБР, Лариса Сарган, Обыски, хищения.
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