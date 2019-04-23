Начался конкурс на должность главы налоговой службы

Новости Украины: Несмотря на решение суда о приостановлении конкурса на должность Государственной главы налоговой службы, сегодня начался завершающий этап.

За кресло главы ГНС поборятся:

1. Верланов Сергей Алексеевич - заместитель Министра финансов Украины

2. Алексеенко Дмитрий Владимирович - исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит"

3. Петухов Сергей Игоревич - заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции.

Отмечается, что в этот же день будут подведены итоги, и конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГНС.

Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска народного депутата Андрея Антонищак о приостановлении действия распоряжения Правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя государственной таможенной службы.

Правительство Украины будет обжаловать решение Окружного административного суда города Киева по запрету проведения конкурса на должность главы Гостаможни. Министерство финансов Украины считает, что решение суда о приостановлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы является необоснованным.