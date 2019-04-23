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Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс

Количество украинцев в январе-феврале сократилось на 51,6 тыс
17:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Население Украины за январь-февраль сократилось на 52 тыс. человек до 42,1 млн.

Численность населения Украины за январь-февраль 2019 года уменьшилась на 51,6 тыс. человек по сравнению с декабрем 2018 года и на 1 марта 2019 года составила 42 млн 101 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, за январь-февраль 2019 года родилось 51 тыс. детей, в то время как в январе-феврале 2018 года этот показатель составил 56 тыс.

За первые два месяца текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 110 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года естественная убыль составила 100 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 7040 человек, за январь-февраль 2018 года этот показатель составил 4356 человек.

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 47 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по состоянию февраля 2019 года, численность населения Украины составляла 42 млн 153,2 тыс.лиц.

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Население, Госстат, Население Украины, Численность населения.
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