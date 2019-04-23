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МИД дал рекомендации украинцам накануне сезона отпусков

МИД дал рекомендации украинцам накануне сезона отпусков
20:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В украинском МИДе дали ряд рекомендаций украинцам в связи с приближением сезона отпусков.

В Министерстве иностранных дел Украины дали ряд рекомендаций украинцам, планирующим путешествия за границу, в связи с приближением сезона отпусков.

Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в связи с возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах.

В частности, в связи с приближением сезона отпусков и каникул, увеличением числа граждан, которые будут путешествовать воздушным транспортом, а также возможным возникновением непредвиденных обстоятельств в международных аэропортах, которые могут приводить к задержке рейсов, МИД в очередной раз призывает граждан Украины, планирующих путешествия за границу, принять во внимание ряд рекомендаций.

Дипломаты рекомендуют украинцам тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть; внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию о действиях в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым можно обратиться в любой момент, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Также изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг; учитывать ситуацию с безопасностью в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие.

В МИД советуют зарегистрироваться на ресурсе департамента консульской службы «Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу («ДРУГ» http://friend.mfa.gov.ua/#/), а также использовать ресурс МИД http://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Кроме того, украинские дипломаты призывают помнить о случаях задержек авиарейсов в 2018 году в аэропортах Египта, Туниса, Турции, Черногории.

Информация о правах пассажиров размещена на веб-ресурсе Государственной авиационной службы Украины https://avia.gov.ua/pasazhiram/prava-pasazhiriv/.

В то же время, если в международном аэропорту сложились непредвиденные обстоятельства, украинцам рекомендуется принять ряд мер, в том числе безотлагательно установить и поддерживать связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи; информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине; безотлагательно позвонить на «горячую линию» посольства или консульства в стране пребывания, или на круглосуточную «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

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Украинцы, Путешествия, Отпуск, МИД Украины, Сезон отпусков.
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