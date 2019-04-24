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Среда, 24.04.2019
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Минздрав: Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло

Минздрав: Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: По словам заместителя министра здравоохранения, в медицинской реформе нет ничего патерналистического, она не продиктована сверху, а идет изнутри.

Медицинскую реформу, которая внедряется для улучшения системы здравоохранения, невозможно остановить.

Так заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский прокомментировал вопрос корреспондента Укринформа относительно возможного приостановления или отмены медреформы,

"Невозможно остановить медицинскую реформу, время которой пришло. Мы проводим трансформацию медицинской системы не для правительства, не для Президента, а для пациента и для врача. Пока пациент нуждается в лучшей системе здравоохранения, пока врачи сетуют на те или иные проблемы в этой системе, - до тех пор нам есть что делать", - отметил Линчевский.

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"Фамилии руководителей могут быть разными, но от этого потребность реформы не снимается и соответственно энтузиазм, сила и мощь команды Минздрава лишь нарастает. Жизнь и здоровье являются самой большой ценностью. И я бы никому не советовал мешать трансформировать медицинскую систему",- сказал Линчевский.

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Минздрав, Реформа, Александр Линчевский.
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