Приметы и обряды на 24 апреля – День Антипа Половода

Новости Украины: Для каждого православного верующего, который всем сердцем любит Господа, это знаменательный день.

Говорили, что на Антипа воды открываются. Проще говоря, начался ледоход, потекли ручьи – снег к этому времени уже везде начинал таять. Для того чтобы Антип воды распустил, проводили большое количество обрядов, ведь именно это было знаком хорошего урожая и благоприятного лета. К тому же, водоразлив 24 апреля обещал, что крестьяне успеют запастись семенами на зиму.

Согласно примете, если на Антипа реки не вскроются и полая вода не разольется, лето будет плохим и за хороший урожай никто не поручится. Хотя люди в этих вопросах сведующие утверждали, что воде пробиться медведь помогает. Он как раз в эту пору просыпается и из берлоги выходит, а если замешкается, заспится лесной хозяин, вместе с ним и реки половодье проспят. Так что находились даже среди простого народа смельчаки, которые отправлялись на Антипа медведей будить: "Пусть встает, рекам ход дает".

Обычно гадали в этот день на погоду и урожай. Работы по посеву и посадке не проводили, поскольку считали это время неблагоприятным для такой деятельности – семена и рассада могут погибнуть. Отчасти это объяснялось именно тем, что погода к 24 апреля была очень неустойчивой.

В православной церкви почитали память святого Антипа и считали его покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и некоторых других недугов. Если у человека болел зуб, то считалось, что в день 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека.

А если это "верное" средство не помогало - мало ли, может, прогневался за что святой Антип - приходилось "мышьи отглодки грызть" или, поймав и потерев крота пальцем, прикоснуться к больному зубу, говоря: "Кротик, кротик! Я пальцем своим из тебя всю боль выпускаю и свои больные зубы излечиваю!".

В Священном Писании говорится о том, что Антип, день памяти которого - 24 апреля, был учеником Святого апостола Иоанна Богослова, а впоследствии стал епископом Пергамской церкви. Однажды император Нерон издал приказ, согласно которому все те, кто не хотел приносить богам жертвы, должны быть изгнаны из страны или казнены – в то время в Риме было распространено идолопоклонство. Антип не согласился выполнить эти условия, за что был схвачен и приведен в Храм Артемиды, где его сожгли заживо на жертвеннике.

Народные приметы

Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидай сильного ливня

Лед на реках 24 апреля еще не растаял – лето будет холодным

Дождь на Антипа – грибного лета жди

На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами

Зацвела верба – ожидай потепления

Воды на реке не вскрылись до сих пор – верная примета того, что лето будет плохим и неурожайным

Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых

Вода разливается во второй раз больше, чем прежде – примета к тому, что уродится поздний посев

Распушилась ива – зима точно не вернется

Чибисов 24 апреля практически не видно – значит, настоящее половодье еще впереди

Снег выпал после половодья – неурожай озимых будет Ударили заморозки – жди хорошего урожая груздей.